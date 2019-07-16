聯合國：全球2000萬兒童未及時接種疫苗

中評社北京7月16日電／世界衛生組織和聯合國兒童基金會15日共同發布的全球免疫覆蓋評估報告顯示，去年全球有近2000萬兒童未能接種麻疹、白喉和破傷風等疫苗，占全球兒童總數的十分之一以上。



報告顯示，自2010年以來，麻疹以及白喉、破傷風和百日咳（百白破）疫苗的覆蓋率始終停留在86%左右。雖然這一數字本身並不算低，但距離避免疫情暴發所需的95%接種覆蓋率仍有一定距離。



報告指出，武裝衝突、不平等以及僥幸心理是造成全球疫苗接種率出現“危險停滯”的重要原因，未能接種疫苗的兒童大都生活在貧困國家，或是受衝突影響的脆弱地區。



根據報告中的數據，2018年，全球共報告近35萬例麻疹病例，是2017年的兩倍多。各國之間、國家內部之間以及不同收入階層之間的接種率存在顯著差異，導致全球許多地區出現嚴重的麻疹流行，一些總體免疫率較高的國家也未能幸免。



聯合國兒童基金會執行主任亨麗埃塔·福爾說：“麻疹的傳染性很高，這一疾病的流行說明有許多社區由於接種不便、費用過高或存在僥幸心理等原因，沒有及時進行疫苗接種。我們必須盡一切努力為每一個兒童接種疫苗。”



今年的評估報告首次納入了人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗的覆蓋率。少女接種HPV疫苗，能夠預防其在成年後罹患宮頸癌。數據顯示，截至2018年，共有90個國家將HPV疫苗納入了國家免疫接種項目，這些國家的少女人口總數占全球的三分之一。



世界衛生組織與聯合國兒童基金會表示，它們正同合作夥伴一道，支持各國加強國家免疫系統，提升應對疾病暴發的能力，切實開展常規免疫工作和應急免疫活動，同時對醫務工作者進行培訓，向其提供必要的醫療工具，將免疫接種納入高質量的初級醫療保健服務。



（來源：新華網）