煙台銀行退休董事長落馬　淨利潤腰斬

中評社北京7月16日電／ 退休不到一年，煙台銀行前任董事長葉文君被調查，這是該行連續兩任董事長被查。



近日，據煙台市紀委監委網站公布的消息，該行原黨委書記、董事長葉文君涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。對於其被查原因，7月12日，煙台銀行回復時代周報記者稱：“葉文君被查，是其個人問題。經煙台銀行初步排查，不涉及煙台銀行的信貸等內部資金問題，對煙台銀行不會造成影響，煙台銀行目前業務運行平穩，經營管理一切正常。”



年報顯示，煙台銀行現任董事長是吳明理，該行行長今年也出現了變動。4 月26日，該行董事會聘任王建光擔任該行行長，不再聘任石學東擔任行長。王建光曾任職中國銀行山東省分行，擁有近30年銀行業工作經驗。



事實上，該行去年經營情況並不樂觀：2018年實現淨利潤2.05億元，同比下降55.96%；不良貸款率同比上升1.49個百分點至3.65%。



該行對時代周報記者解釋稱，2018年以來，隨著供給側結構性改革的推進，經濟去杠杆、落後產能淘汰加快，煙台傳統產業結構受到較大衝擊，部分產業經營及個別縣區企業經營呈現持續下滑態勢，低端製造業、落後產能企業、涉及環保及安全生產等企業出現經營困難。



兩任董事長被查



這並非煙台銀行首次出現董事長被調查的情況。2012年2月，煙台銀行正陷入一場高達4億元的票據案風波，時任煙台銀行勝利路支行行長的劉維寧將價值4.3億元的銀行承兌匯票取走後外逃。



在隨後的地方監管檢查中，煙台銀行原董事長莊永輝被牽出，他涉嫌在外資入股前緊急購股、違規炒作股份、購股資金來源不明等問題。在當年6月的煙台銀行股東大會上，莊永輝被免去了董事長職務。