杭州開展暑期“留守兒童”安全隱患排查

中評社北京7月16日電／ 15日，杭州市人民檢察院聯合杭州團市委、杭州市婦聯會簽《關於聯合開展暑期“留守兒童”安全隱患排查暨安全教育宣傳活動的緊急通知》（下稱“《通知》”）。其旨在進一步增強青少年尤其是農村“留守兒童”等重點群體的自我保護意識，切實提升家庭、學校、社區基層組織和教育培訓機構對青少年安全問題的重視程度和風險防範能力。



近日，杭州淳安9歲女孩章子欣被租客帶走死亡事件引發廣泛社會關注，其背後反映了“留守兒童”自身和監護人安全防範意識薄弱、社會關愛關注不夠、日常安全教育不足等問題。



《通知》提出，檢察機關等部門要緊緊抓住兒童特別是“留守兒童”的保護“痛點”問題，重點圍繞兒童出行安全、防拐騙、防溺水、防性侵、加強女童保護、淨化網絡環境、加強娛樂場所監管等，排查“留守兒童”安全隱患。如向“留守兒童”及其家長和有關教育輔導培訓機構宣傳相關安全知識和保護救助常識，提升其自我防範意識，也提高社會對“留守兒童”的關注關愛程度。



在“留守兒童”安全隱患排查的具體形式上，《通知》提出借助村（社區）、學校、商圈工作站點、廣場、法治教育基地、青少年宮（活動中心）等場地，利用散學、典禮、集訓、培訓間隙、夏令營等兒童較集中場所和時期，相關部門以調查走訪、問卷調查、發放宣傳材料、“小候鳥法治教育”、安全知識講座、組織體驗活動、組織親職教育等形式深入開展“留守兒童”安全隱患排查和相應宣傳教育。



《通知》指出，在發現“留守兒童”安全隱患問題後，有關部門應及時提醒家長、學校、基層組織採取有效防範措施，提出社會治理意見建議供黨委政府參考改進。其中檢察機關對於與法律監督相關的重大問題，可經調查後以發出檢察建議等形式提出社會治理意見或提起公益訴訟。



（來源：中新網）