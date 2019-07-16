吳敦義闖關！中常會明處理黨章修正案

國民黨中央黨部大樓。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨17日中常會預計通過黨章修正案，刪除“總統”兼任黨主席條文，以及將“黨籍縣市長”以新增5席指定中常委方式納入中常會，全案將於7月28日送全代會最後議決。



刪除黨章“總統”兼任黨主席條文引起爭議，被認為是主席吳敦義的“主席保衛戰”，指其意在國民黨重返執政後能繼任黨主席。對此，前國民黨主席朱立倫在初選期間表示，這應該在“總統”提名人選產生後，再跟黨主席共同表達意見。



韓國瑜昨日受訪時則表示，黨主席不一定是“總統”來兼任，他個人完全尊重中常會決定。



在此次黨章修正後，將在原39席中常委外，再擴增任命黨籍縣市長為5席指定中常委席次，由黨主席任命產生，將指定較熱衷或距台北較近的縣市長擔任中常委，降低出席率問題，修正後中常委席次將增加為44席。



由於中常委以吳系居多，據了解，目前並未有中常委對這兩個黨章修正有所意見，對於未來“總統”不兼任主席的處理方式，中常委間皆認為，對於目前主席吳敦義來說會是最好的安排。



一位不具名的中常委向中評社表示，現在並沒有聽說有哪位中常委對於這樣的黨章修正持反對意見，畢竟之前黨章並無規定“總統”為當然黨主席，是在馬英九任主席時代改的黨章，現在只是改回來而已。



該中常委說，以前國民黨都是黨主席角逐“總統”選舉，那贏了大選續任主席輸的話辭黨主席都屬合理，但這次並非如此，如果吳敦義輔選成功，幫助候選人上了大位，“立委”也選過半，然後卻要吳辭主席，就是非常矛盾的狀況，因此常委間大多認為把黨章修改回來，是妥當的處理方式。