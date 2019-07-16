南鑼鼓巷5條胡同實現不停車

中評社北京7月16日電/天上的線、地上的車，是影響胡同風貌和秩序的兩大頑疾。繼王府井地區15條胡同實現不停車後，東城區又在南鑼鼓巷歷史文化街區開展停車治理。包括雨兒胡同在內，南鑼鼓巷地區5條胡同不再允許機動車停放。到2025年，整個地區29條胡同都將實現不停車。



昨天上午，記者從西口走進雨兒胡同，正在整治修繕的胡同裡，三輪車來來往往，運送水泥磚瓦、建築垃圾、綠植等。游人在齊白石故居前、北平咖啡門口留影，拍照的人可以一直退到對面墻根兒也毫無阻礙。三輪車暢行無阻，游人步行通暢，得益於這條胡同裡已經沒有機動車搶地兒了。



實行不停車前，交道口街道組織了10餘次居民議事廳，宣傳停車治理工作，征集居民意見。針對停車難題，街道積極協調社會停車資源。在胡同西口的玉河地下停車場協調了10個共享車位，以每月400元的價格優惠提供給居民。又在南鑼鼓巷南口的地面停車場協調了22個停車位，以每月150元的價格優惠提供給居民。至此，雨兒胡同居民停車需求得到滿足。這兩處停車場距離雨兒胡同的距離僅500米，為方便行動不便的居民，物業還提供擺渡車服務。居民只要有需求，撥打社區電話，擺渡車5分鐘內趕到。



雨兒胡同是6月30日《南鑼鼓巷歷史文化街區機動車停車規劃》出台後，第一條實現不停車的胡同。此前，前圓恩寺胡同、福祥胡同、蓑衣胡同、炒豆胡同實現不停車。



交道口街道辦事處副主任佟種鈞介紹，本市新的停車條例出台以來，街道加大宣傳，讓居民認識到胡同空間是公共空間，不但居民使用，路人遊客也要使用。居民停車入位、停車收費、違停受罰的意識逐步增強。



按北京市新總規要求，南鑼鼓巷歷史文化街區將逐步實現不停車，覆蓋南鑼主街兩側的四個社區：福祥、南鑼、菊兒、鼓樓苑社區。交道口街道將由南向北逐步推進，通過挖潛空間資源、與社會停車場共享等方式實現，力爭到2025年，實現整個片區29條胡同全部不停車。



（來源：北京日報）