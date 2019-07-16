我國為獨有瀕危物種滇金絲猴建立全境保護網絡

中評社北京7月16日電／7月15日，滇金絲猴全境保護網絡在雲南省香格里拉市建立。該機構由雲南省林業和草原局聯合多家公益組織、科研和民間機構推動建立，為保護世界瀕危物種滇金絲猴而開展相關工作。



滇金絲猴全境保護網絡為雲南首次嘗試建立多方參與的聯合保護機制，搭建“保護優先、持續利用、公眾參與、資源共享”的合作平台，著重開展提升猴群巡護管理、種群數量監測、栖息地保護與恢復、保護生物學和生態行為學研究、友好社區發展與共建、公眾宣傳等方面工作。



“保護好滇金絲猴種群及其栖息地，對維護地區間物種與生態平衡具有全球生物多樣性保護戰略意義。”大理大學東喜瑪拉雅研究院院長肖文介紹，滇金絲猴是中國獨有的珍稀瀕危物種，僅分布於金沙江和瀾滄江間面積約2萬平方公里的狹窄地帶，種群數量約3000只，被列為國家一級重點保護動物，也是世界自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄中的瀕危物種，是世界上海拔分布最高的靈長類動物，與大熊貓一樣被稱為中國的“國寶”。



雲南省林業和草原局副局長王衛斌說，希望通過滇金絲猴全境保護網絡這樣的新生力量，匯集各方智慧，以開放的姿態，多方聯動，全方位提升保護能力，為中國旗艦物種的保護積累經驗和樹立典範。



王衛斌介紹，雲南省相繼建立了白馬雪山、雲龍天池、蘭坪雲嶺、麗江老君山等4處保護地以保護滇金絲猴及其栖息地，總面積達47.8萬公頃，基本覆蓋了滇金絲猴種群集中分布區域，此外又將保護地外990.66公頃的滇金絲猴栖息地納入保護範圍，為滇金絲猴種群恢復和壯大創造了良好條件。



（來源：新華網）