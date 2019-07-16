財政部：上半年非稅收入同比增長21.4%

中評社北京7月16日電／今天（16日）上午，財政部發布了2019年上半年全國財政收支情況。在財政部發布的一系列數字中，有一項出現了明顯增長，那就是非稅收入，同比增長了21.4%。究竟什麼是非稅收入？為什麼在各項稅費下降的情況下，非稅收入反而大幅增長呢？



財政部國庫集中支付中心主任 劉金雲：非稅收入增長較快，主要是為支持企業減負。中央和地方財政多渠道盤活國有資金和資產籌集收入，彌補減稅帶來的減收，並非提高收費增加的收入。



具體來看，上半年國有資本經營收入2203億元，增長3.4倍；國有資源（資產）有償使用收入4416億元，增長18.3%。這兩項合計增收2388億元，占全國非稅收入增收額的88%。



一方面是國有資金和資產收入的增加，另一方面是涉及降費政策的有關收入繼續下降。包含教育費附加在內的專項收入3708億元，下降2.2%；行政事業型收費收入2085億元，在去年同期大幅下降20.6%的基礎上，今年上半年有下降了0.5%。



財政部國庫集中支付中心主任 劉金雲：從中央來看，上半年，中央財政增加特定國有金融機構和央企上繳利潤1685億元，體現在國有資本經營收入中，占全國非稅收入增收額的62%，拉高全國非稅收入增幅13.3個百分點。



（來源：中央廣電總台央視新聞客戶端）

