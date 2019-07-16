開普敦郊區暴力案件激增　南非總統急派軍隊

中評社北京7月16日電／ 南非立法首都開普敦郊區近來暴力案件激增，多數與黑幫犯罪有關，當地官員自述“猶如身在戰區”。



南非總統西裡爾·拉馬福薩已經派遣軍隊進駐開普敦郊區，以打擊“新一輪暴力浪潮”。



【出動軍隊】



開普敦東郊、北郊和南郊三片區域合稱為“開普弗拉茨”地區。2018年，這一地區超過900人死於黑幫暴力事件，治安狀況令人擔憂。本月以來，當地頻繁發生凶殺案，例如24小時內便有14人遭殺害，一時間人心惶惶。



本月5日，6名年輕女子在位於開普弗拉茨的家中遭不明身份武裝人員槍殺，死者年齡在18歲至26歲之間。6日，當地6名男子分別在兩起槍擊事件中中彈，其中年齡在18歲至39歲之間的5人身亡，1人僥幸逃生。



南非警察部長貝基·塞萊說，本月已有至少6名警察遭槍擊受傷。



英國《每日電訊報》12日援引塞萊的話報道，南非總統拉馬福薩已經命令軍隊進駐開普弗拉茨，以支援當地警察打擊暴力犯罪，維護社會治安。預期這批軍隊將駐扎3個月。



塞萊說：“我們將挨家挨戶上門，搜繳全部非法槍支，抓捕全部犯罪分子。”他沒有披露這次派遣多少軍人。按英國媒體的說法，本次調派的軍人規模“數以百計”。



【“猶如戰區”】



多年來，南非一些區域的暴力犯罪數量居高不下，凶殺、持槍搶劫運鈔車、入室搶劫等事件多發。南非警方2018年9月發布的犯罪數據顯示，2017年4月至2018年3月，南非超過2萬人死於謀殺，平均每天57人喪生，比上一年同期增加6.9%。



按照警察部長塞萊的說法：“南非沒有戰亂，但高犯罪率使民眾猶如生活在‘戰區’。”另一些官員同樣用“戰區”一詞描述開普敦治安惡化。



反對黨民主聯盟對總統派遣軍隊進駐開普敦表示贊成。開普敦民主聯盟籍市政官員讓－皮埃爾·史密斯說，“我們確實已經進入一種緊急狀態，這座城市的穩定和名聲受到威脅”，市民渴望安全，因而贊成軍隊幫助警察維持治安。



南非是世界上唯一一個“一國三都”的國家，除立法首都開普敦，還有行政首都比勒陀利亞、司法首都布隆方丹。三個首都相距遙遠，特別是開普敦與比勒陀利亞相距大約1300公里。



不僅開普敦暴力犯罪頻發，比勒陀利亞也時常發生搶劫襲擊。



2018年5月，比勒陀利亞市長索利·姆西曼加在一家餐館外遭遇劫車。他事後告訴媒體，當時保鏢不在身邊，“我吃完晚餐從餐館走出，兩名男子向我走來。正當我要坐進車裡時，一名男子掏出一把槍對著我”。兩名劫匪搶走姆西曼加的“奔馳”轎車，駕車揚長而去。



（來源：新華網）