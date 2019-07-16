卓榮泰：柯年紀大了　年輕人支持度不像以前

民進黨主席卓榮泰。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月16日電（記者 洪德諭）無黨籍台北市長柯文哲16日受訪時批評民進黨公布人事說謊成性，還酸美中台關係只壓一邊，是謀求個人政治利益。民進黨主席卓榮泰下午回應，人事沒有最後敲定事先都不會講，柯衍生解釋並不公平。至於美中台關係，他說，台灣當然選自由民主的這一邊，這是台灣的基本價值，也是民進黨長久以來追求的目標。



分析柯文哲是否會投入2020？卓榮泰說，沒有辦法替任何人算命，只能替自己打拼。若柯文哲參選，是否會吸走蔡英文的年輕選票？卓則語出驚人，說感覺柯在年輕族群的支持沒像以前那麼強，因為他的年紀越來越大。



柯文哲16日受訪時，針對林飛帆擔任民進黨副秘書長一事回應，柯說人事明明確定了，卻還在前幾天記者會否認，為什麼說謊成性？另外面對美中台關係，柯也提出想法，他認為要跟三方和平交往，但只壓一邊，就是謀求個人政治利益、派系利益、黨的利益。對於柯文哲的說法，卓榮泰16日下午與媒體茶敘，提出上述回應。茶敘有副秘書長林飛帆、郭昆文陪同。



卓榮泰表示，從中央到地方，公家部門在人事案的規劃，過程都不會敲鑼打鼓滿街講，會在最後確定時在適當的時機對外公布。民進黨與林飛帆接觸蠻長一段日子，沒有最後敲定哪一天公布，事先都不會講，且檢視政治工作人物，包括柯文哲在內都是如此。



卓榮泰強調，柯文哲衍生解釋並不公平，以後中央、地方處理人事仍會大致如此不會改變，希望彼此能了解尊重。



至於美、中、台關係，卓榮泰說，美中台關係一直都是很敏感，且一直變化中，批評選邊站者，其實自己就有選邊站的意味。



卓榮泰指出，台灣要選哪一邊？當然選自由民主的這一邊，反對極權、霸權的那一邊，誰主張自由人權就跟他站在一起，這是台灣的基本價值，也是民進黨長久以來追求的目標，這樣才是對台灣最大的利益。