北京“違法占用應急車道”專項整治行動收效良好

中評社北京7月16日電／4月以來，北京交警啟動“違法占用應急車道”專項整治行動，通過增設固定執法崗位、監控設備，為基層警車增配“鷹眼系統”等多種手段進行治理。截至目前，北京交警共現場處罰1.3萬餘起違法占用應急車道的行為，違法行為總體呈下降趨勢。



機場、京承、京藏等高速增設80餘處執法崗



高速公路上的應急車道本是在緊急情況時供車輛行駛或停車使用的通道，常被人們稱為“生命通道”。但一些司機遇到堵車情況，馬上就駛入應急車道，把“生命通道”當成堵車時的快車道。這樣做不僅可能影響應急車道的暢通，還可能在遇到突發情況時延誤救援時間，甚至危害生命。



為此，北京市交管部門在堅持常態管控執法的基礎上，結合大數據分析，摸排市民反響強烈的京承、京藏、京哈、京滬、機場、大廣、京港澳等高速違法行為高發路段，組織警力增設執法崗位80餘處。



針對周末節假日違法占用應急車道高發的特點，交管部門積極協調道路產權部門，利用“車組配合、監控巡檢”等方式，通過多部門協調配合，著力提升重要時間節點違法占用應急車道違法行為的發現率和現場處罰率。同時，在清明節、五一小長假、周末等重要時間節點，針對違法行為高發點段，專門制定專項整治方案，抽調精幹力量，增人增崗、精准發力、靶向治理，開展對稱性執法，現場糾正處罰違法占用應急車道等違法行為1.3萬起。



警車可邊走邊拍違法情況



在集中推進現場執法基礎上，交管部門積極協同相關政府部門，充分利用科技手段進一步增強監控、整治力度。對於一些應急車道違法突出點位，通過“借杆借電、杆具複用”的方式，在北京全市高速公路增設違法監測設備100餘套，全天候實時抓拍、實時回傳、實時處理。