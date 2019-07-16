中評社北京7月16日電／伊朗呼籲西方國家回歸伊朗核協議 目前濃縮豐度已達5.4%



據伊朗官方媒體伊朗伊斯蘭共和國通訊社15日報道，伊朗原子能組織當天發表聲明，表示伊朗仍希望通過外交途徑解決分歧，呼籲歐洲國家和美國履行對伊朗核問題全面協議承諾，否則伊朗將進一步提高鈾濃縮豐度。



伊朗原子能組織15日聲明說，伊朗已突破濃縮鈾豐度3.67%限度及儲量300公斤限制，目前伊朗鈾濃縮豐度已達5.4%。若歐洲國家和美國拒不履行承諾，伊朗有能力將核活動恢復到伊朗核協議簽署前水平。



關於伊朗鈾濃縮活動豐度的限制是伊朗核協議核心條款。90%以上高豐度濃縮鈾屬於武器級核材料，可以用於製造原子彈。但理論上生產20%豐度和90%豐度濃縮鈾之間幾乎沒有技術障礙。在2015年伊朗與伊朗核問題六國達成伊朗核協議前，伊朗已能生產20%豐度濃縮鈾。



美國去年5月宣布單方面退出伊核協議，隨後重啟對伊朗制裁並逐步加大制裁力度。作為回應，伊朗今年5月8日宣布中止履行伊朗核協議部分條款。



歐盟：伊朗突破濃縮鈾豐度上限行動可逆 暫不啟動協議爭端解決機制



當地時間15日，歐盟各成員國外長在布魯塞爾舉行例行會議，就近期波斯灣地區局勢、伊朗核協議等議題進行了商討。歐盟決定暫不啟動伊朗核協議爭端解決機制。



歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋裡尼表示，歐盟認為伊朗突破濃縮鈾豐度上限的行動是可逆的，並表示歐盟不願意將局勢升級，而是尋求外交途徑解決問題。歐盟暫時無意啟動伊朗核協議爭端解決機制。



歐盟外交和安全政策高級代表 莫蓋裡尼：爭端解決機制當初已經寫入了協議，如果出現嚴重的違反情況就可以啟動。截至目前，沒有一個協議簽署方表示他們打算援引這一條，這意味著目前暫時沒有任何一方依據國際原子能機構提供的現有數據，判定伊朗目前的違規被視為嚴重違規。



莫蓋裡尼表示，伊朗到目前為止採取的所有行動都經過精確計算。雖然濃縮鈾超過了伊朗核協議3.67%豐度的限制，但是離一些伊朗官員威脅的20%豐度還差得遠。她認為，爭端解決機制應在所有方法都無效的情況下使用，現在還有時間供協議各方討論伊朗所謂的違約行為。



（來源：新京報）

