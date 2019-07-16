韓國瑜爭取帶職　民進黨團：參選或辭職二擇一

中評社台北7月16日電／高雄市長韓國瑜在國民黨“總統”初選勝出，並爭取帶職參選。民進黨高雄市議會黨團今天要求韓不要辜負選民期待、濫用行政資源，在“參選總統”、“立刻辭去高雄市長”做出選擇，



中央社報道，民進黨高雄市議會黨團在議會召開“辭市長避免空轉 不要當政治跳蚤”記者會，黨團總召韓賜村，以及黃明太、林智鴻、簡煥宗等議員出席，不滿韓國瑜要帶職參選，要求他辭去高雄市長。



韓賜村指出，韓國瑜既然選擇違背了對278萬高雄市民競選承諾、辜負89萬名投票給他當市長的市民參選“總統”，就請立刻辭去高雄市長，不該帶職參選“總統”，進而耽誤高雄市政發展，損及市民福祉權益。



黃明太表示，市政推動與參選“總統”都是艱巨的工作，不可能兩樣都做，即使超人來也做不好，請韓國瑜只選擇一項。



簡煥宗說，如果韓國瑜堅不辭市長、沒有聽到市民聲音，目前已有多個團體推動連署罷免韓國瑜行動，他的服務處先前收回的罷免連署書約300份，昨天在韓國瑜勝出後的收回份數增加近一倍，索取空白罷免連署書的民眾也增多，相信罷韓行動的力道會加強。



林智鴻表示，依地方制度法規定，市政總質詢與年度預算編列，市長必須列席報告。9月24日至12月12日議會第二次定期大會開議，審查109年度市政府施政計劃與總預算案。為避免浪費國家資源審議名不符實、要求韓國瑜立即辭去市長。



林智鴻認為到明年1月大選前韓國瑜“不可能不請假”，並打賭“若韓沒請任何一天假，要請市民吃500份香蕉煎餅”。也有綠營議員指出，如果韓國瑜在議會定期大會期間沒有向“行政院”請長假參選，而是依個人行程需求請短天數的假，這要質詢議員同意才能請假，屆時必將透過政黨協商，恐怕只會徒增政黨對立。



高雄市政府人事處副處長陳詩鍾指出，依“行政院”所屬二級機關及省市政府首長差假處理要點規定，除非市長4天以內國內公差免報“行政院”備查之外，其餘不管病假、事假或長假都要依據要點並於系統登錄，送“行政院”備查。市府官員表示，除非牴觸相關法令，一般都會同意備查。



對於韓帶職參選，國民黨市議員黃柏霖表態支持，並盼市府團隊全力輔佐做出市政亮點，讓人民看到韓市府團隊的施政成績及能力。



韓國瑜昨天黨內出線後，晚間返回高雄參加電視節目戶外開講，被問到帶職參選一事，他說“尊重議會國民黨團意見，爭取帶職參選”。依高市府提供數據，韓國瑜去年12月就任迄今，請事假4.5日、病假0.5日、休假2小時、公差3.5日，另外國外公差20日，總計25日2小時。