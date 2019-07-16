卓榮泰：韓國瑜是風化很快的石頭

民進黨主席卓榮泰16日與媒體茶敘，並由副秘書長林飛帆(左)、郭昆文(右)陪同。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月16日電（記者 洪德諭）中國國民黨2020大選將會由高雄市長韓國瑜代表出征。民進黨主席卓榮泰16日說，韓是“風化很快的石頭”，熱潮退後理性將抬頭，民進黨應掌握這個契機。至於泛綠網軍拱郭脫黨，卓則呼籲，不要去干預國民黨內部的事情。



中國國民黨15日公布2020初選民調，高雄市長韓國瑜以45%支持度擊敗鴻海創辦人郭台銘的28%。在國民黨初選後民進黨的因應之道，卓榮泰16日與媒體茶敘提出上述看法，出席者也包括副秘書長林飛帆、郭昆文。



對於韓國瑜出線，卓榮泰分析，韓國瑜的熱潮現在與半年前相比有相當的變化，他常說這是“風化很快的石頭”，一直改變下影響力也會隨之改變，當熱潮消退理性判斷力量將抬頭，這樣有助於選舉，民進黨應掌握這樣的契機，以更理性、更具體的政治訴求，讓人民得到共鳴。



媒體問如何讓理性力量抬頭？卓榮泰說，讓民眾以前相信的神話破滅。該怎麼做？卓榮泰笑答，韓自己做得比較多，民進黨是提醒大家。



卓榮泰也強調，民進黨的傳統支持者經歷11月24日九合一選舉的挫敗，相信能清楚判斷投票行為會帶給台灣社會什麼樣的影響。



另外，韓國瑜16日提到，未來“國政”問題將會用“書面答覆”，卓榮泰則說，寫考卷也是要經過口試，口試不成功也是沒辦法被錄取。



在國民黨初選結束後，泛綠網軍出現拱郭台銘脫黨參選的聲浪，卓榮泰說，民進黨自己初選後，會希望內部整合趕快完成，因此也不希望國民黨一直混亂，誠心地祝福趕快結束內戰，呼籲民進黨的朋友不要去干預國民黨內部的事情，否則以後同樣被干擾時，自己也會困擾。