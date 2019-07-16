【大 中 小】 【打 印】 馬朝旭任外交部副部長 http://www.CRNTT.com 2019-07-16 16:26:30



（來源：網易網） 中評社北京7月16日電／近日，外交部網站“主要官員”欄目更新，顯示馬朝旭已任外交部副部長。據公開簡歷，他此前擔任常駐聯合國代表、特命全權大使。



馬朝旭簡歷



馬朝旭，男，1963年9月生，黑龍江哈爾濱人，政治經濟學博士。



1987 － 1990 中華人民共和國外交部國際司隨員



1990 － 1993 常駐聯合國代表團隨員、三秘



1993 － 1996 外交部國際司三秘、副處長



1996 － 1999 國務院外事辦公室副處長、處長、參贊



1999 － 2001 中央外事工作領導小組辦公室副局長



2001 － 2002 駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館參贊



2002 － 2004 駐比利時王國大使館兼駐歐共體使團公使銜參贊



2004 － 2009 外交部政策研究司副司長、司長



2009 － 2011 外交部新聞司司長



2011 － 2013 外交部部長助理



2013 － 2016 駐澳大利亞聯邦特命全權大使



2016 － 2018 常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、特命全權大使



2018 － 2019 常駐聯合國代表、特命全權大使



2019 － 外交部副部長



（來源：人民網－中國共產黨新聞網）

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