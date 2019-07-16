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馬朝旭任外交部副部長
http://www.CRNTT.com   2019-07-16 16:26:30


（來源：網易網）
　　中評社北京7月16日電／近日，外交部網站“主要官員”欄目更新，顯示馬朝旭已任外交部副部長。據公開簡歷，他此前擔任常駐聯合國代表、特命全權大使。

　　馬朝旭簡歷

　　馬朝旭，男，1963年9月生，黑龍江哈爾濱人，政治經濟學博士。

　　1987　－　1990　中華人民共和國外交部國際司隨員

　　1990　－　1993　常駐聯合國代表團隨員、三秘
　 
　　1993　－　1996　外交部國際司三秘、副處長

　　1996　－　1999　國務院外事辦公室副處長、處長、參贊

　　1999　－　2001　中央外事工作領導小組辦公室副局長

　　2001　－　2002　駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館參贊

　　2002　－　2004　駐比利時王國大使館兼駐歐共體使團公使銜參贊

　　2004　－　2009　外交部政策研究司副司長、司長

　　2009　－　2011　外交部新聞司司長

　　2011　－　2013　外交部部長助理

　　2013　－　2016　駐澳大利亞聯邦特命全權大使

　　2016　－　2018　常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、特命全權大使

　　2018　－　2019　常駐聯合國代表、特命全權大使

　　2019　－　外交部副部長

　 （來源：人民網－中國共產黨新聞網）

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