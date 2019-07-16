印度“月船2號”發射因火箭發動機洩漏被取消

中評社香港7月16日電／《印度時報》援引印度空間研究組織（ISRO）多名高級代表的話報道，取消“月船2號”發射任務的原因可能是火箭發動機燃料洩漏。



衛星新聞“月船2號”是印度太空計劃中最具雄心的項目之一。自印度空間研究組織數周前宣佈期待已久的發射日期和時間（7月15日02時51分）以來，全國一直在密切關注對探險開始的準備情況。“月船2號”的命運讓印度人非常關心，以至於印度總統科溫德都來到了斯里赫里戈達航天發射場。

但在任務開始前的56分鐘，組織方宣佈取消發射，原因為大約在最後一刻於運載火箭上發現了技術故障。



據《經濟時報》援引印度空間研究組織消息人士的話報道稱，故障是在向GSLV Mk III這一印度現有的最大運載火箭注入燃料時發現的。



一名消息人士證實了此前的說法。他說：“我們發現注入氦氣後壓力開始下降，這表明發動機存在洩漏。”與此同時，他不排除有多處洩漏點的可能。



另一名代表說：“我們還算幸運，發射沒有進入自動階段，否則一切都完了。”



早些時候印度空間研究組織的一名消息人士向衛星通訊社透露，目前專家正在對GSLV Mk III運載火箭上先前出現故障的設備進行檢查。全套分析工作需要至少幾天時間，預計之後將公佈新的發射日期。



“月船-2”號原計劃於2018年4月發射，但之後幾次被推遲至同年10月、今年1月、4月和五月。官方至今未公佈延期發射的原因。



“月船-2”號項目是印度第一顆月球探測器“月船-1”號的延續。“月球-1”號於2008年10月向月球發射。該探測器在月球軌道成功運行312天，並向月球表面發送了撞擊探測器。印度空間研究組織賦予“月船-2”號的任務是繼續研究月球表面的礦物和元素組成。



印度1947年獨立後立即啟動了本國的航天發展計劃，印度航天部（DOS）主持此項工作。印度空間研究組織（ISRO）的任務是根據印度國家太空計劃協調各部門和公司的行動，研發航空航天設備。