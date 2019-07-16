驚！時力高潞與辦公室主任在“立院”互毆

時代力量女“立委”高潞‧以用。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 倪鴻祥）時代力量女“立委”高潞.以用與辦公室主任陳士章今天下午驚傳發生肢體衝突，兩人一路從辦公室互罵拉扯到樓梯間，爭吵聲之大引起其他辦公室委員出來圍觀。據台媒報道，高潞還拿筆戳陳士章，陳的衣服也被撕破，連保六駐衛警也前來關心，目前兩人都離開辦公室不知去向。這是“立法院”有史以來第一次發生“立委”與辦公室主任嚴重衝突的事件。



高潞今年4月被周刊報道與已婚的陳士章似過從甚密，兩人參加完生日宴後，坐公務車一同返回台北會館。當時高潞回應，陳士章是遠房表弟，當天兩人住在不同房間，讓助理住在會館是因公務需求。



媒體聞訊後，趕到高潞位於“立法院”中興大樓10樓的辦公室採訪，不過，樓層管理員不讓媒體接近高潞的辦公室，高潞以用辦公室也拒絕受訪、拍照。



據報道，今日下午2點左右，高潞與陳士章兩人原本在開會，但不知何故突然發生激烈爭吵，陳當下就要離開辦公室，但高潞似不准陳離開，還一路拿著筆戳他，並大聲叫罵。



據目擊者表示，兩人一路從辦公室內拉扯到樓梯間，但是因為在樓梯間內，圍觀者不敢上前關切，但事後陳士章就氣呼呼的走到電梯前，還要求圍觀者報警，高潞隨後也帶著怒氣離開樓梯間。



據了解，隨後高潞與陳士章又走入辦公室後，辦公室仍持續出現爭吵聲，持續10餘分鐘之久，還傳出“妳不要抓我手”等高分貝叫聲，雖然也有員警到高潞‧以用辦公室門口關切，但辦公室人員並未讓員警進入，因此兩人爭吵原因並不清楚。陳士章離開後，高潞也隨露離開辦公室，目前都無法連絡上。



轄區中正一分局表示，目前尚未接獲兩人報案電話。