南亞季風性降雨引發災害　已致100多人死亡

中評社北京7月16日電／據CNN7月15日消息，印度、孟加拉國和尼泊爾三國因連日以來的季風性降雨引發洪災和山體滑坡，已導致100多人死亡，數萬人流離失所。



尼泊爾內政部表示，持續降雨造成的滑坡和洪水已導致69人死亡，31人失蹤，16520戶家庭流離失所，200萬居民在洪災中受到直接影響。從7月11日開始，持續降雨逐漸淹沒了低窪的城鎮和村莊，隨著主要河流水位達到危險水位線，數萬人開始撤離。目前，救援隊正繼續疏散居民，利用充氣小艇幫助兒童和老人撤離到安全地區。



印度同樣因暴雨導致人員傷亡、房屋被毀，北部和東北部受災嚴重。據路透社報道，由於洪水不斷上漲，印度北部比哈爾邦已有24人死亡，近200萬人流離失所，印度東北部的阿薩姆邦已有1800多個村莊被淹，430萬人離開家園。



阿薩姆邦以茶工業聞名，每年都會遭受季節性洪水的襲擊，州政府和聯邦政府在防洪上花費了數百萬盧比。目前，全邦各地已部署軍隊參與救援，並搭建臨時避難所，空軍也處於待命狀態。阿薩姆邦首席部長索諾瓦爾稱，“洪水形勢變得非常嚴峻，阿薩姆邦的32個地區中，有31個都受到了影響。”印度氣象局預測，未來兩天阿薩姆邦和比哈爾邦仍將有大範圍降雨。



在孟加拉國，農村低窪地區有4萬人受到洪水的直接影響。BBC報道稱，在過去的一周裡，孟加拉國至少有29人死亡，其中18人因雷擊死亡，7人因船只沉沒在孟加拉灣溺水身亡。孟加拉國國家災害管理和救助部部長埃納穆爾·拉赫曼（Enaur Rahman）稱，隨著印度許多河流流入孟加拉國，持續的降雨可能導致洪水越過國家邊界，他們正準備應對最糟糕的情況。



據悉，每年的季風降雨既可能給南亞地區帶來福音，也可能帶來災難——它們會給乾旱地區帶來急需的水，但暴雨也會引發洪水和滑坡，尤其是在沒有足夠蓄水基礎設施的地區。2017年，尼泊爾、印度和孟加拉國的洪水造成至少800人死亡，2400萬人受災。未來幾周隨著季風降雨持續，此次洪災造成的死亡人數可能還會繼續增加。



（來源：新京報）

