草地貪夜蛾入侵川藏高原　兩省區聯合防控

中評社北京7月16日電／據四川省農業農村廳官網消息，六月草地貪夜蛾已遷飛入侵至我國川藏高原。針對川藏高原地區面積廣闊，人員稀少，植保體系薄弱，病蟲害監測防控難度大等問題，四川省與西藏自治區建立五項制度，聯防聯控草地貪夜蛾，切實保障民族地區糧食生產安全。



新京報鄉村頻道記者獲悉，兩省區首先建立了聯席會議制度，並於7月7日在西藏芒康縣首次召開了聯防聯控工作聯席會，並進一步明確聯動機制，簽署了聯動工作備忘錄。



同時，建立聯合監測預警制度。兩省區在相鄰縣區之間統籌規劃監測網點，共同布局，確保零死角，全覆蓋。在兩地接壤的金沙江沿岸，建立了“架天網，安裝高空測報燈，監測成蟲遷飛動態；鋪地網，配置性誘監測設備，探明田間發生實況；設人網，開展拉網式排查，摸清實地危害情況”的草地貪夜蛾三級聯合預警體系，實現了不留盲區，第一時間掌握草地貪夜蛾遷飛路徑、發生區域及發生動態。



據悉，兩省區除了建立協作及共同培訓制度，也實現了信息隨時共享，建立了信息暢通制度。據了解，6月28日西藏芒康縣索多西鄉查見草地貪夜蛾後，立即將蟲情通報給與芒康縣僅一江之隔的甘孜州。收到蟲情後甘孜州農業局即刻採取行動，全方位，全天候開展蟲情排查，於7月4日在甘孜州巴塘縣蘇窪龍鄉查見草地貪夜蛾。



截至目前，兩地共出動專業技術人員800餘人次，防治草地貪夜蛾10000餘畝，蟲害發生田塊處置率100%，綜合防控效果達90%以上，防控工作取得了階段性成效。



（來源：新京報）

