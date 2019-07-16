韓與星雲大師同台　為佛光盃大學籃球賽開球

韓國瑜（左）與星雲大師（右）。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄7月16日電／由高雄市政府、佛光大學主辦的2019佛光盃大學籃球邀請賽，今日起連續6天在高雄巨蛋體育館熱鬧開打，來自美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、菲律賓、中國大陸及台灣等16支（男子組8隊、女子組8隊）大學籃球代表隊，會師高雄巨蛋同場競技，中國國民黨高雄市長韓國瑜與佛光山星雲大師一同出席開幕典禮，祝福所有參加選手都能有精彩表現，並期許各隊以球會友，預祝賽事圓滿順利。



高雄市政府發布新聞稿表示，開幕典禮現場由佛光大學太鼓社，以氣勢磅礡的鼓聲撼動全場，為連續6天的賽事敲響序幕，韓國瑜致詞時表示，星雲大師在佛教事業上的推廣，大家都有目共睹，而星雲大師在教育、體育等各方面的推動也是不遺餘力，佛光盃大學籃球邀請賽自2013年移師高雄，今年已是第7次來到高雄巨蛋，因此，他特別感謝星雲大師，能將佛光盃選擇在高雄舉辦，增加高雄能見度，並祝福參加選手能有傑出表現，能打到球也能交到朋友。



高雄市運動發展局表示，佛光盃大學籃球邀請賽迄今已舉辦第9屆，此賽事自2013年移師高雄舉辦，今年已是第7次來到高雄巨蛋舉行，2014年擴大規模舉辦，增加男子組、2015年又將男子組由6隊增加為8隊。賽會結合大高雄與佛光山在地資源，期昐將“佛光盃”打造成為世界大學籃球界盛會。



2019佛光盃大學籃球邀請賽為期6天（7月16日至21日）的精彩球賽，民眾可免費索票入場觀賽，為選手加油，賽事訊息可至“三好體協”粉絲專頁查詢。