伊朗：不想與美國開戰，但美須解除對伊制裁

中評社北京7月16日電／美伊緊張局勢似有緩和之勢。據美國全國廣播公司（NBC）消息，伊朗外長扎里夫當地時間15日接受採訪時稱，伊朗不希望與美國開戰，但美國總統特朗普必須解除對德黑蘭嚴厲的經濟制裁，為談判掃清道路。此前一天，伊朗總統魯哈尼也曾在電視演講中表達過類似觀點。



報道稱，扎里夫表示，2017年以來，美國對伊朗實施的一系列制裁極大地削減了伊朗的石油出口量並破壞了伊朗經濟。扎里夫稱，如果特朗普能夠解除這些制裁，伊朗將“大敞”外交大門。



“一旦（美國）解除了這些制裁，那麼…談判的空間就大了”，扎里夫在紐約參加聯合國會議時表示。扎里夫還稱，退出伊核協議、破壞外交關係的是美國而非伊朗，“離開了談判桌的是美國。（我們）永遠歡迎他們回來。”



當談及美伊關係等問題時，扎里夫稱，兩國並未處於戰爭邊緣，伊朗政府及特朗普都不想發生武裝衝突。扎里夫說，“我不相信特朗普總統想要戰爭，但我相信他身邊的人不會介意（開戰）”。



不過，扎里夫還提到，“但我不認為他們會取得成功，因為謹慎（的一方）最終會獲勝。人們知道伊朗是一個令人自豪的大國。我們不會輕易發動軍事攻擊的。”



自2018年5月，美國政府單方面宣布退出伊核協議，並逐步恢復對伊制裁。今年正值伊核協議將滿四年，霍爾木茲海峽摩擦不斷，中東局勢出現愈演愈烈的傾向，美伊雙方似乎在多條戰線展開“博弈”。



近日，美伊緊張局勢似有緩和之勢。據路透社消息，伊朗總統魯哈尼7月14日曾在該國電視講話中表示，如果華盛頓解除制裁並重返伊核協議，伊朗準備在任何地點與美國會談。與此同時，伊核協議歐洲締約國也不斷作出努力。歐洲各國外長15日在布魯塞爾召開會議勸說美伊兩國開展對話。此前一天，作為伊核協議簽署方的法英德三國發布聯合聲明，呼籲所有利益攸關方都應暫時停下來，並考慮其行動可能帶來的後果。



（來源：環球網）

