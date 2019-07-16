亂港派就是血腥襲警幕後黑手

中評社北京7月16日電／前天沙田流血暴力事件，已導致最少十名警員受傷入院，當中更有兩名警員危殆及重傷。如此血腥凶殘的襲警行為，已經絕不是簡單的“表達意見”，更非“和平示威”，而是赤裸裸的“奪權暴動”。逞凶的暴徒必須受到最嚴厲的法律制裁，但在幕前幕後進行策劃、組織、掩護的黑手，更是禍亂的根源，必須受到最嚴厲的譴責。



但凡還有良知的人，都會為前晚沙田出現的極端暴力事件而感到痛心疾首。群毆受傷倒地的警員圖置以死地、用磚頭鐵通等致命武器襲警員致血流披面……其凶殘與血腥程度，令人怵目驚心。所有這些，暴露的不僅僅是這批所謂的“和平反修例示威者”的凶殘面目，更在說明當前香港所面臨的絕不是一場政策修訂之爭，而是一場赤裸裸的奪權陰謀，而操弄這一切的正正是以反對派政客為首的亂港勢力。



儘管進行了鋪天蓋地的政治文宣，但從六月九號開始的一系列暴力衝擊行為，都可以看到那些所謂的“無大台”、“市民自發”的謊言已經不攻自破，成為自欺欺人的笑話。從全面周密的策劃與部署，到進退有序的行動指揮，乃至於精密的後勤補給管理體系，以及事後造勢掩護善後的種種策略，都在告訴世人，這根本是一支准軍事化隊伍所為，進行的是一場前所未有的“顔色革命”，也是美國當局過去二十年推動顛覆政權策略的一個全面進化版本。



前晚沙田流血暴力衝擊，以血腥手腕去襲擊警隊，正是這場“顔色革命”進入最後階段的行動體現，而香港的亂港派政客，則扮演了幕後操控示威暴徒的關鍵角色。事實上，當晚暴力現場亂港派一眾大小政客悉數登場，諸如楊岳橋、尹兆堅、區諾軒、黃之鋒等，從阻撓警方清場，到引導暴徒進攻，再到事後的包庇與掩護，“一條龍”指揮與行動，已令其幕後黑手的真身現形。從以往“為反而反”，不擇手段地為特區政府管治製造阻力，演變到今天的“為反而暴”，不惜動用最凶殘的手段去達到顛覆與奪權的目的，反對派已經完全質變成一個“顛覆機器”。



為求滿足幕後勢力的政治任務，為求謀取極度自私的政治利益，亂港勢力不惜以全體香港市民的根本及切身利益為賭注與犧牲品，全力推動一場又一場的暴力行動。已經發生的是旺角是沙田，未來又將在其他地方一一上演，可以預見，不達目的、不獲回報，這批政客是絕不會收手，香港難得安寧。



當前香港面臨的是一個極其凶險的境地，後退半步將是萬劫不複的深淵。是讓“顔色革命”摧毀當前所擁有的一切，抑或是堅定維護特區政府依法施政、堅定支持警隊有效果斷執法，這是一場不容猶豫的生死抉擇。全體熱愛香港的市民必須站出來，全體沉默的大多數必須大聲表態，發動一切力量遏止亂港勢力的奪權陰謀。



（來源：大公報）