亂港暴徒瘋狂襲警究竟是什麼企圖？

中評社北京7月16日電／周六、周日兩天，在上水和沙田兩地，示威遊行活動結束後，接連出現亂港暴徒瘋狂襲擊警察的嚴重暴力事件。尤其是周日晚上在沙田發生的一幕令人觸目驚心：暴徒從大樓平台上高空向地面的警員掟磚頭、化學物品、雨傘、水樽等雜物，瘋狂襲擊執法的警察，用木棍、鐵枝、雨傘圍毆警員，一名警員後腦被暴徒狂踢至腦出血，另一名警員手指則被暴徒咬斷，慘不忍睹；還有警員被硬物擊中倒地昏迷。當晚，至少11名警員受傷，10人送院。



示威遊行結束，警隊依法清場，這是職責所在，合理合情合法，沒想到竟然遭遇如此慘禍！試問：天理何在？法治何在？良知何在？



和平示威與暴力犯罪界限分明



時至今日，仍有一些人用“示威者”稱呼“暴徒”，傳遞給人的信息是，警察驅趕的都是“手無寸鐵”的“示威者”，“示威者”是弱勢一方。難道事實真是這樣嗎？人們已經從電視媒體中清楚地看到，阻撓警察清場的是名副其實的暴徒，他們與和平示威者有本質區別。



首先，從時間上看，占人數絕大多數的和平示威者都能夠於事先申請的時間、沿著事先申請的線路行走，主辦方宣布遊行活動結束後，和平示威者各自散去，並不妨礙公共安全和他人自由。而那些暴徒則不肯散去，繼續游蕩街頭，伺機搞事。



其次，從裝備上看，和平示威者都身著便裝，最多戴個遮陽帽、或打一把遮陽傘，無“裝備”可言。暴徒則早有準備，身著黑衣，頭戴安全帽，面戴口罩和眼罩，背著雙肩包（便於攜帶攻擊性武器），有的還戴手套（以免現場留下指紋）。



再次，從行動上看，和平示威者拉橫幅、喊口號，理性表達訴求。暴徒則主動騷擾商家、噴塗黑漆、破壞公共設施，當警察清場時，他們把鐵欄杆捆綁在一起，以竹尖、鐵棒、木塊、磚頭、雨傘作武器，主動攻擊警察，一旦有執法警察，暴徒便蜂擁而至，群起而攻之，“沙田暴徒”更是狠毒，竟然咬斷一位警察手指，窮凶極惡，令人發指！