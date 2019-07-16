駁與員工爭吵　時力高潞發聲明稱樓梯跌倒

時力委員高潞・以用辦公室。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月16日電（記者 倪鴻祥）媒體報道時代力量女“立委”高潞・以用今天下午驚傳與辦公室主任陳士章發生肢體衝突。高潞・以用隨後發表聲明表示，今天中午為了要出席院外的行程籌劃會議，在“立法院”中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯扭傷腳踝。隨行同仁為了扳回她，不慎也摔下樓梯。意外事件造成不必要的關注及不實報道，在此澄清。



此外，高潞・以用辦公室助理表示，陳士章先生已於今年3、4月間離職，新任辦公室主任為陳恩澤先生，至於陳士章先生今天從未出現在高潞・以用辦公室。



以下為時代力量“立委”高潞・以用聲明全文：



大家好，我是高潞・以用。今天中午所傳出的新聞造成大家的緊張跟擔心，在這裡跟你們說聲抱歉。



我7月19日將前往美西進行原住民族的藝文交流，因此最近忙於籌備美西的活動，今天中午為了要出席院外的行程籌劃會議，在“立法院”中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯。隨行同仁為了扳回我，不慎也摔下樓梯。意外事件造成不必要的關注及不實報道，高潞在此澄清。



此外，“立委”高潞以用辦公室主任並非報道指出陳士章先生。



高潞預計於07月19至25日間，出訪美西，帶著原住民藝術家、歌手，一同到美西交流，希望引起各界關注原民文化。



最後造成大家的擔心，高潞說聲抱歉。在美西將有精采的原民藝文展出，也請大家拭目以待。