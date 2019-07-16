網傳郭台銘連署參選　郭辦澄清：勿以訛傳訛

郭台銘的支持者在網路上串聯，力挺郭脫黨參選。（照片：郭台銘“總統”後援會粉絲專頁） 中評社台北7月16日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘在中國國民黨2020初選中落敗，有郭粉在網路上串聯，力挺郭脫黨參選。郭台銘所屬的永齡基金會對此在下午發出聲明表示，此連署非由基金會或執行長劉宥彤發起，盼各界勿以訛傳訛，傳遞不實訊息。



國民黨昨公布初選民調結果，由高雄市長韓國瑜勝出，但由於初選過程競爭非常激烈，不少郭粉在郭台銘後援會臉書粉絲團上，揚言要發動退黨潮，甚至是貼出連署人名冊及切結書格式等，揚言發動連署，力挺郭獨立參選。



郭台銘發言人、永齡基金會執行長劉宥彤今早接受廣播訪問時已強調，脫黨參選不是郭台銘現在考慮的選項，是被有心人刻意操作的假議題，郭仍自認是國民黨的一份子。



劉宥彤今天下午發出聲明表示，嚴正駁斥有關永齡基金會協助郭台銘先生進行“總統”選舉連署，永齡基金會針對網路傳遞連署支持郭台銘參選“總統”一事，在此嚴正澄清絕無此事，此聲明絕非由永齡基金會或劉執行長所發起，懇請各位朋友勿以訛傳訛，傳遞不實訊息。



根據選舉罷免法規定，若無法獲得政黨推薦，也可依連署方式申請登記為“總統”、“副總統”候選人，連署人數須達最近一次“立法委員”選舉選舉人總數1．5％者。若按照“中選會”第9屆“立法委員”選舉人數1830萬5112人計算，連署人數至少須達27萬4576人。