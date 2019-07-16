來台參加佛光盃　廈門總教練張繼勇讚水準高

廈門大學總教練張繼勇。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月16日電（記者 蔣繼平）2019佛光盃大學籃球邀請賽16日到21日在高雄巨蛋進行賽事，大陸這次有華僑大學、廈門大學、華東理工大學3支球隊參賽。首次報名參賽的廈門大學這次來了11位選手，希望爭取好成績，總教練張繼勇受訪時表示，佛光盃名氣大水準高，加上距離又近，許多學校都很樂意來進行交流。



第九屆佛光盃共有來自美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、菲律賓、中國大陸及台灣等16個大學籃球代表隊，男子、女子組各8隊，共同會師高雄巨蛋同場競技。大陸方面有共3隊參賽，分別是報名男子組的華僑大學、廈門大學，報名女子組華東理工大學。



第一次參加的廈門大學球隊比賽期間都在佛光山住宿休息，總教練張繼勇表示，佛光盃在大陸名氣蠻大，水準也蠻高的，大陸地區之前都是前兩名的球隊來參賽，而且距離來說相對也近，這幾年台灣有好多大學隊來交流，都會幫忙宣傳推薦報名，所以第一次來報名。



張繼勇表示，學校在2002年成立高水平運動隊，這次總共來了11位選手參賽，今天第一場比賽，選手們也都準備全力以赴爭取好成績，抱持著積極交流學習、鍛鍊隊伍的態度，當然也是為下一場聯賽做好準備。



難得有機會在佛光山住宿，張繼勇大讚吃住都不錯，且感覺佛教文化蠻好的，也會找時間安排參訪了解佛教文化。張繼勇更說，這次親眼看到韓國瑜本人，感覺真的很接地氣，終於不是在視頻上看到了，也算是另外的收穫。



開幕儀式上，高雄市長韓國瑜致詞時表示，歡迎所有來自海內外的朋友參與這場盛會，感謝星雲大師不僅從事佛教事業的推廣，大力推動體育運動不遺餘力，嘉惠熱愛運動的學子，希望大家打球兼交朋友，熱愛高雄這座城市。



星雲大師致詞表示，在這裡代表祝福大家未來幸福平安，謝謝大家的光臨。