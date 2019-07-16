黃偉哲政治獻金案查無非法金流　檢方不起訴

民進黨台南市長黃偉哲。（中評社資料照） 中評社台南7月16日電（記者 趙家麟）民進黨台南市長黃偉哲在“立委”任內，被控於2007年、2008年間，3度收某開發案業者提供政治獻金400萬元，案經台南地檢署偵結，16日宣告查無觸犯刑責實據，予不起訴處分。



黃偉哲在去年市長選舉時，政治獻金案一度成為對手攻擊的焦點。黃偉哲17日表示，他尊重檢方不起訴處分，這是市長選舉時對手濫訴案件，耗費許多司法資源，令人遺憾。



檢方17日指出，黃偉哲被告發於競選2008年連任第7屆“立委”期間，被控未經向“監察院”申報政治獻金專戶獲准，就先於2007年5月4日，透過當時的“立院”辦公室李姓助理，涉嫌收受某開發案業者提供現金100萬元的政治獻金。



但檢方調查結果，黃偉哲否認指控，證人前後證詞不一，加上通訊監察譯文也無明確證據，清查黃偉哲的金融帳戶資金也無可疑情形，最後，檢方偵結對黃予以不起訴處分。至於黃當時的李姓助理被控涉違反政治獻金法及侵占犯行部分，另提起公訴。



另，黃偉哲被告發在2006年6月17日，由同一開發公司業者提供現金100萬元政治獻金；2007年12月17日，再交付支票3張共200萬元的政治獻金（該款項有存入政治獻金專戶並依法申報），作為請託關切開發案的報酬等。檢方偵查指出，依相關行為時的政治獻金法均是處罰鍰，屬行政罰，難認黃偉哲有何刑責。