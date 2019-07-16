上半年中國財政收入同比增長3.4%

中評社北京7月16日電／中國財政部16日發佈數據顯示，上半年，全國一般公共預算收入達107846億元，同比增長3.4%。其中，全國税收收入達92424億元，同比增長0.9%，比一季度增幅回落4.5個百分點，減税降費政策效果持續加大。



新華社報道，數據顯示，上半年，中央一般公共預算收入達51589億元，同比增長3.4%；地方一般公共預算本級收入達56257億元，同比增長3.3%。全國非税收入達15422億元，同比增長21.4%。



財政部國庫集中支付中心主任劉金雲表示，上半年，積極的財政政策加力提效，減税降費效果持續加大，相關收入同比下降或增幅回落。



從主要收入項目來看，上半年，國內增值税達35570億元，同比增長5.9%；國內消費税達8471億元，同比增長23.3%；企業所得税達25199億元，同比增長5.3%；個人所得稅達5639億元，同比下降30.6%；進口貨物增值税、消費税達8291億元，同比下降2.7%；關税達1405億元，同比下降3.4%。



支出方面，上半年，全國一般公共預算支出達123538億元，同比增長10.7%。其中，中央一般公共預算本級支出達16890億元，同比增長9.9%；地方一般公共預算支出達106648億元，同比增長10.8%。



政府性基金方面，上半年，全國政府性基金預算收入達31781億元，同比增長1.7%。其中，中央政府性基金預算收入同比增長3.5%；地方政府性基金預算本級收入同比增長1.6%，國有土地使用權出讓收入下降0.8%。



上半年，全國政府性基金預算支出達37150億元，同比增長32.1%。其中，中央政府性基金預算本級支出同比增長8.1%；地方政府性基金預算相關支出同比增長32.8%，國有土地使用權出讓收入安排的支出增長11.5%。