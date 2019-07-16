國民黨17日中常會核備韓國瑜“總統”提名案

中評社台北7月16日電／國民黨中常會明天將核備高雄市長韓國瑜為“總統”被提名人，也將討論刪除“總統”兼黨主席條款與黨主席指定5縣市長為中常委等2案；韓國瑜昨天已表態尊重“總統”不兼任黨主席一案，明天常會可望通過。



中央社報道，國民黨“總統”初選落幕，由高雄市長韓國瑜勝出，國民黨中常會明天除將核備“總統”被提名人外，也將討論黨章修正案，包括刪除“總統”兼任黨主席，以及黨主席指定5縣市長為中常委等2案，待中常會通過後，送7月28日全代會議決。



韓國瑜昨天在初選勝出第一時間，就表達對黨中央的感謝，特別指出黨主席吳敦義忍辱負重，辛苦舉辦初選；被媒體問到對於刪除黨章“總統”兼任黨主席條款的意見時，韓國瑜說，尊重黨中央和中常委的決定。



國民黨中常委曾文培指出，黨章修正案是經由黨代表大會凝聚的共識，基本上中常委不會有意見，明天可望通過；刪除“總統”兼任黨主席的規定，並非針對韓國瑜，未來若“總統”想擔任黨魁，一樣可以透過程序參選。



外界將此案視為吳敦義黨主席保衛戰，不具名中常委表示，韓國瑜昨天的發言已明確表態，競選總部和黨部是兩個系統，應該發揮加乘效果，這等於直接告訴大家，韓國瑜並沒有想掌握黨務系統，交由吳敦義在選戰中發揮能量。



該名常委說，黨和競總雙系統，最怕的就是雙頭馬車跑的方向不同，雙邊的合作一定要往同方向跑，力量才會加乘，因此他認為，要能齊頭並進，黨主席跟“總統”參選人一定要保持密切聯繫。



此外，為加強黨內整合，韓國瑜昨天在初選勝出後，已與吳敦義、黨副主席曾永權等人會談，也立即拜會同為參選人的前新北市長朱立倫以及前國民黨主席連戰。前“總統”馬英九辦公室今天證實，韓國瑜昨晚致電馬英九，報告初選結果，馬英九恭喜韓國瑜贏得初選，請韓國瑜繼續加油。