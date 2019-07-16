25年前上場打籃球　韓國瑜今為球賽開球

高雄市長韓國瑜今天出席“2019佛光盃大學籃球邀請賽”開幕戰並擔任開球嘉賓。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月16日電（記者 蔣繼平）熱愛籃球運動、自曝曾跟星雲大師打過籃球的中國國民黨高雄市長韓國瑜，今天出席“2019佛光盃大學籃球邀請賽”開幕戰，再度跟星雲大師在籃球場上同框。25年前星雲大師開球，韓是參賽選手，這次兩人都是觀眾，由韓來擔任開球嘉賓。



第九屆“2019佛光盃大學籃球邀請賽”16日到21日在高雄巨蛋登場，共有來自美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、菲律賓、中國大陸及台灣等16支大學籃球代表隊，男子組、女子組各8隊，共同會師高雄巨蛋同場競技。



韓國瑜也首次以地主高雄市長身分受邀來到現場參加開幕式，韓國瑜抵達時先進到會客室，跟星雲大師私下進行十分多鐘對談，過程並不公開，之後才陪著星雲大師緩緩走進會場，一起欣賞由佛光大學太鼓社帶來的太鼓表演，韓在大師旁邊十分恭敬，表情也顯得愉快自然。



愛打籃球的韓國瑜，曾在1994年5月28日參加過國際佛光會中華總會等團體舉辦的“淨化人心七誡籃球義賽”，當時有“立委”隊、法師隊、香港明星隊及台灣明星隊參加比賽，並由星雲大師開球，韓國瑜則帶著眼鏡、還保持一頭秀髮、穿著“立法院”黃色球衣背號15號參賽。



韓國瑜去年在打九合一選戰時就曾赴佛光山拜會星雲大師，韓也在受訪時透露曾經跟星雲法師打籃球這段歷史，當時就曾引起網友討論。時過境遷，韓國瑜這一次又再度跟星雲大師在籃球場碰面，現場也換成由韓來進行開球。