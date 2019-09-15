中評智庫：兩制台灣方案意涵與挑戰

習近平提出兩岸共同探索“一國兩制台灣方案”，是解決台灣問題的最佳方式。 中評社香港9月15日電/上海東亞研究所所長、著名台灣問題專家章念馳在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《“一國兩制台灣方案”的重大意義》，作者認為：台灣版的和平統一方案，完全是在陽光下由兩岸民眾共同來制訂，是由兩岸共同協商未來一個中國的方案，將我們的理想、夢想、經驗、制度……融合到未來一個中國之中，共同締造一個更文明富強的新中國。這個方案不是誰強加給誰的一個方案，而是由兩岸同胞共同協商產生的，將是集千千萬萬民眾的意願與智慧，自下而上，在千千萬萬個方案基礎上，集思廣益，經民間協商、受民間洗禮、有民意基礎而產生的方案。文章內容如下：



整個“兩制台灣方案”的制訂過程，就是“一國兩制”去汙名化的過程，也是匯聚各種意見、觀點、思想討論和逐步達成共識的過程，這個意義是不可低估的。如果有一千個方案，甚至一萬個方案，我們都要歡迎、重視、討論、尊重、欣賞、學習，要相信最有生命力的觀點，一定會被兩岸共同接受的。



一、台灣版“一國兩制”方案是由兩岸同胞共同協商產生



習近平“1·2”講話是兩岸最終走向統一的宣言書。兩岸分裂了七十年了，兩岸如何結束分裂走向統一是國家意志，也是全體中華兒女的共同意志。但是怎麼終結分裂，怎麼走向統一，統一的原則、步驟、方法……，是一個非常複雜的問題。香港的回歸、澳門的回歸，都有自己的歷史與現實決定了回歸的形式與內涵。台灣的統一與港澳的回歸是不相同的兩個問題，怎麼尊重台灣的歷史與現實，創造一個台灣版的方案，始終是一切追求統一的仁人志士最為關切的問題。



習近平的“1·2”講話創造性地提出了台灣版的“一國兩制”方案，這個方案不是大陸當局與台灣當局秘商一個什麼方案，更不是與某個大國協商一個什麼版本的“基本法”，而是由兩岸民眾共同商議一個台灣版的和平統一方案，完全是在陽光下由兩岸民眾共同來制訂，是由兩岸共同協商未來一個中國的方案，將我們的理想、夢想、經驗、制度……融合到未來一個中國之中，共同締造一個更文明富強的新中國。這個方案不是誰強加給誰的一個方案，而是由兩岸同胞共同協商產生的，是集千千萬萬民眾的意願與智慧，自下而上，在千千萬萬個方案基礎上，集思廣益，經民間協商、受民間洗禮、有民意基礎而產生的方案。這個方案的名稱叫“一國兩制台灣方案”，與香港澳門的“一國兩制”完全沒有關係，衹是取了港澳“一國兩制”的成功之處而捨去了不成功之處，繼續高舉“和平統一、一國兩制”大旗而已，卻實實在在是台灣土生土長的統一方案。這就是習近平提出的兩岸共同締造的“一國兩制台灣方案”，這是解決台灣問題的最佳方案，這個創舉具有重大的現實意義，即解決了統一台灣方案從何而來的重大問題。