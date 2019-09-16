中評智庫：兩制台灣方案的治理觀點分析

新黨公佈了關於“一國兩制台灣方案”的倡議 中評社香港9月16日電/天津南開大學台灣研究中心主任、南開大學兩岸關係研究基地研究員、南開大學周恩來政府管理學院副教授黃清賢在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《一國兩制台灣方案的治理觀點分析》，作者擬從治理（Governance）的觀點切入，針對“兩制”部分，有效找出台灣民眾因為大陸推進惠台措施的作為，對大陸增加信心、深化兩岸互信，進而在體現海納百川、有容乃大的中華智慧之下，探索多數的台灣民眾，而且是兩岸人民可以接受的“一國兩制”台灣方案。治理是“秩序的統治和集體的行動”的建立過程，治理必須有目的，而且應該與秩序區隔；因為秩序不需要意識到目的或利益，秩序可以沒有治理而存在，但治理需要秩序的某些形式。治理的秩序有三種，包括解決問題、創造機會的“不同模式”，具備條件的“組織觀點”，以及立法、規範、經濟發展等“治理原則”的行動可能性新黨台灣方案，不能總是如以往聚焦於“一國”的爭議，而是應該認真討論“兩制”，才是爭取台灣民心的重點。文章內容如下：



一、前言



中共中央總書記習近平2019年1月2日於北京在全國人大常委會發表《告台灣同胞書》四十周年的講話中指出：



70年來，我們把握兩岸關係發展時代變化，提出和平解決台灣問題的政策主張和“一國兩制”科學構想，確立了“和平統一、一國兩制”基本方針……探索“兩制”台灣方案，豐富和平統一實踐。“和平統一、一國兩制”是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。



本文命題認為，“一國兩制”台灣方案的重點之一，固然是“一國”議題如何處理，但同樣重要的是“兩制”如何在現階段的可行時空範圍發揮示範作用，讓兩岸市民社會的力量進一步釋放出來，成為引導和推動兩岸和平發展的新力量；進而可能在這個基礎上，完善“一國兩制”台灣方案，扭轉“一國兩制”在台灣被汙名化的困境，成為可以吸引台灣民眾的兩岸互動制度。