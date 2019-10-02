中評智庫：兩岸融合發展　基本問題很重要

融合發展，對做好新時代對台工作、推進祖國和平統一大業有重大的現實意義和深遠的歷史意義。 中評社香港10月2日電／華僑大學台灣經濟研究所、華僑大學兩岸關係研究中心、華僑大學經濟發展與改革研究院教授陳克明在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《關於兩岸經濟社會融合發展基本問題的認識》，作者認為：兩岸經濟社會融合發展問題，對做好新時代對台工作、推進祖國和平統一大業有重大的現實意義和深遠的歷史意義，也是一個新的、重大的歷史性課題。近幾年來，大陸學者對此作了諸多的研究，發表很多論述，涵蓋這個問題的許多方面，特別是就兩岸關係的許多具體問題，從兩岸經濟社會融合發展的角度作了很多探索和論述，但是，對兩岸經濟社會融合發展的內涵特性和機理的研究、論述卻很少，也就是絕大多數論述都沒有涉及兩岸經濟社會融合發展問題的基礎理論，大多是以就事論事方式和局部、個別的角度進行研究和論述，在基本概念的內涵上理解不同，缺乏科學的方法論基礎和科學體系邏輯，因而存在一些問題，更無法把這一重要的歷史性課題的研究引向深入，形成重要的科學理論學說，當然也直接影響到現實的實際工作。所以，深入研究兩岸經濟社會融合發展問題，並付諸實踐，必須高度重視基本問題的認識和研究。文章內容如下：



一、兩岸經濟社會融合發展的概念內涵、機理特性



1、融合的涵義與基本特性、基本特徵



融合，顧名思義就是融為一體，交融而合，是指兩個或兩個以上彼此相對分離的實體經過一定的機制方式整合成為一個新的整體的過程。它包含兩個方面的基本意思，一是“合”，指兩個或兩個以上的不同事物通過某種方式合併演變成為一個新的整體，也就是通常所說的一體化；二是“融”，融化、消溶，即不同事物由各自原有的常態轉變為非固化的流體狀態並充分交互作用，強調“合”的特定方式。我們知道，不同事物整合成一個新的整體，是可以有不同方式和途徑的，而“融合”則是其中的一種，與常見的混合、粘合、焊接、捆綁（包括各種機械耦合、鑲嵌等）等方式相比較，融合完成後形成的新的整體，具有整體性強（結構穩定性強）和低可逆性（不可復原或難以完全復原）的特點，是因為在整合後形成的新的整體中原有的不同事物之間的界線消失，即所謂的“無縫”狀態，正是這個“無縫”才使得“融合”形成的新的整體具有高結構穩定性，不易受外力的破壞影響，同時，也難以再完全復原回原有的狀態，也就是所謂的“低可逆性”。