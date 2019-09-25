中評智庫：台灣中間選民　大選關鍵

中評社香港9月25日電／上海東亞研究所副所長胡凌煒在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《台灣中間選民投票行為與2020大選》，作者認為：決定台灣選舉結果的關鍵因素不再是藍綠基本盤，而是中間選民。大量中間選民投票行為的轉向成為決定選舉結果的關鍵因素。決定中間選民投票行為的不是政治立場，而是選舉過程中的焦點議題，也就是一定的時空背景下形成的選舉主軸。台灣社會已經成為選舉社會，經歷了多次不同層次的選舉，形成了台灣特有的規律。研究台灣的選舉規律，瞭解台灣選民，特別是中間選民的投票行為以及影響其投票行為的因素，有助於大陸在制定各項對台政策的過程中，遵循客觀規律，循序漸進地推動兩岸的和平統一進程。文章內容如下：



序言



台灣社會自從1996年開始舉辦領導人直接選舉後，先後舉辦了6屆台灣領導人選舉。隨著台灣社會政治生態的變化，特別是2005年台灣“立法委員”選舉辦法的改變，使得藍綠對決的選舉現象，作為台灣社會轉型中特定歷史階段的產物逐漸淡化，台灣社會內部中間選民逐漸成長，並且成為影響台灣各項選舉結果、影響台灣社會政治生態的關鍵力量，進而成為影響兩岸關係走向不可忽視的力量。



從最近一次2018年11月台灣“九合一”選舉結果觀察，藍綠縣市長當選席次再次以大比分翻盤。選舉結果又一次出乎各方觀察者的預料。從2005年以來，台灣各項選舉結果，包括縣市長選舉和領導人選舉，多次出現大比分的翻轉，並且呈現出規律性的變化，顯示出決定台灣選舉結果的關鍵因素不再是藍綠基本盤，而是中間選民。大量中間選民投票行為的轉向成為決定選舉結果的關鍵因素。



台灣政治生態出現的新變化，不僅對台灣的執政者提出了更高的要求，也給大陸持續推動兩岸關係發展、爭取兩岸的和平統一提出了新的課題。因此，深入分析2005年以來歷次台灣地方選舉以及領導人選舉，探求台灣中間選民投票行為變化的規律，以及影響台灣中間選民投票行為的因素，不僅有助於瞭解掌握台灣政治生態演變的內在規律，而且對於觀察2020年台灣的“大選”，完善大陸對台政策，推動兩岸關係的和平與發展具有重要意義。