中評智庫：台高中國文教育如何影響身份認同

中評社香港9月22日電／台灣時事觀察家王睿在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《論台灣高中的國文教育與身份認同》，作者認為：由上世紀中葉至今的高中國文教育看來，台灣學生的身分認同深受政局的影響。1990年代以前的國文教育是真空的、斷代的中國認同教育，其後則傾向兩岸分斷式的台灣化教育。兩岸教育界有人推動合編中文教本，客觀上或能起到恢復台灣師生中國記憶與身分認同的效果，但這在島內已成為“禁忌”。同時，合編本在大陸地區的施行也不夠普及，主要是集中在福建等地。雖然台灣中小學的國語文課綱走向“去文言化”、“去脈絡化”與“台灣化”，但仍然使用的是中文。且“台灣化”的中文材料當中，往往反映台灣地區歷史、社會、人情和風俗的特殊性，這對於兩岸間的相互認識和溝通來說，仍有可取之處。況且，自明鄭、清代、日據、以至光復以來，還有無數思鄉愛國的台灣篇章被湮沒或忽視，值得翻找出來供兩岸師生共同學習。而通過學習那些被“斷代”與“真空”的中文篇章，又能恢復台灣師生對中國地理、人文和歷史的記憶，理解大陸同胞的感受與思維方式，有助於消弭誤解。文章內容如下：



壹、前言



“國文”的名稱，始於1907年清廷將“讀經”科改為“國文”科；1912年“民國政府”廢除“讀經講經”課程，而總稱“中國文學”為“國文”；1922年一度將初、高中“國文”改稱“國語”；至1936年施行《中學課程標準》時，分為小學“國語”和初、高中“國文”，並沿用至今日台灣地區。〔1〕睽諸台灣高中國文所選“範文”，時間上縱含三千年，空間上橫跨台海兩岸，體現“本國語文”即為中文、中國語文與中華文化的定義。



另根據台灣師範大學國文學系“學士班、研究所及在職進修班課程地圖（職能對照圖）”所示，其“核心能力指標”在於培養師範生“具備中國語言、文學、學術思想、文獻資料之認知與研究能力”、“具備講解、教導、傳播中華傳統文化的能力”云云，〔2〕又佐證“國文”、“本國語文”即為中文、中國語文與中華文化的定義。



由上述可知，台灣地區所謂“本國語文、本國文學與本國文化的總稱”，包含在地理、歷史及政治傳承意義上的中國語文、文學和文化，涵蓋台海兩岸。