中評智庫：台籍教師對兩岸融合發展作用特殊

“台灣教師”在大陸因教學而長住，對陸方正確理解台灣人的各種看法有幫助。 中評社香港9月26日電／福建廣播電視大學副教授（台籍教師）練卜鳴在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《“學術移工”在兩岸社會融合發展中的“解碼”作用》，作者認為：台籍教師具有較長在陸時間，與學生、老師們朝夕相處，與當地人接觸也較多，又熟悉兩岸社會環境。這些為數已上千的台籍教師站在第一線教書，作為兩岸關係中特殊的一元，理應為兩岸經濟社會的融合發展盡一份力，如實解讀、理解大陸各種對台政策，積極去發揮台師群體所具備的“解碼”功能。如果有大量“台灣教師”在大陸因教學而長住，對於陸方正確理解台灣人的各種看法，當然有幫助；也可以回頭讓台灣對大陸有更正確的理解，這將會是兩岸交流趨向全面且客觀的另一里程碑。文章內容如下：



一、前言



當台灣普通大學、職業類高校教職工作僧多粥少，加上職業教育改革後，“專業技術資格”教師也分食高校工作大餅；另台灣地區又沒有像大陸、歐美國家有許多研究機構可進用高學歷人才，且台灣企業每年能招攬的博士人才估計也不超過1000人，因此為養家餬口，在台灣沒出路、滿街跑的流浪博士，衹好前往東南亞（泰國、越南、馬來西亞等）、及2015年後大舉“西進”前往大陸高校找工作，他們瞄準的絕不是媒體報道的“高薪”，也跟大陸出台各種政策“攬才”沒有百分之百的關聯性，他們所要的也衹是想獲得一份合理的教學工作、一份謀生的工作，以解決在台灣找不到工作的困境罷了。這些為數已上千的台籍教師站在第一線教書，作為兩岸關係中特殊的一元，理應為兩岸經濟社會的融合發展盡一份力，但大陸有關部門、有識之士也應如實去理解這群離鄉背井、拋妻棄子到大陸教書的“學術移工”，茲將筆者本人3度在大陸任教經驗及個人觀察簡要闡述如下，供執政者、學者專家及有識之士參酌。



二、“三門教師”、“流浪博士”充斥台灣街頭



據台灣教育事務主管部門統計顯示，2001學年度在學博士不到1萬6千人，從2008年起每年生產了4000名上下的博士，2010學年度達到3萬4千名高峰；以2014學年度為例，4048位畢業博士，僅約13%的人能進入學術界。另《（台灣）財團法人“國家”實驗研究院——科技政策研究與資訊中心》在2013年也做過統計，當年度台灣有8116名博士找不到正職，而到了2017年，這一數據已經增長到了1.3萬人，組成了龐大的流浪博士大軍。另再調出（台）教育事務主管部門詳細統計分類數據，2015年7月，台灣畢業3，623名博士，其中人文類603名、社會類558名，人文社會類共計1，161名博士，謀職較為困難；另據（台）科技部統計，2016年台灣博士就業人數67，547名，在職占91.8%，不到一成的博士沒有工作，但2008年時，兼職博士僅2.9%、博士後研究僅 2.4%，至 2015年，兼職博士已達8%、博士後研究已達4.7%，以上數據顯示，晚近十年台灣博士就業的確面臨困難，估計目前島內可能纍積超過1萬名至3萬名左右品質不錯的“流浪博士”，這些博士無正職工作，僅能兼職，生計面臨困難。