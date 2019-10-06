中評論壇：香港青年與大灣區機遇

座談會現場 中評社香港10月6日電/中評智庫基金會、“就是敢言”不久前在中評智庫基金會會議室聯合主辦座談會，邀請全國人大代表暨“就是敢言”主席張俊勇、“就是敢言”執行主席陳曉鋒博士、上海東亞研究所所長助理何文博士、粵港澳大灣區青年總會執行主席吳學明、廣州燕子教育諮詢有限公司總經理賴家智、“就是敢言”副主席吳志隆與會。座談會由中評智庫基金會董事王平主持。與會者圍繞香港青年如何在大灣區建設中找到自己的人生規劃、人生機遇，從而展現自我才智，進而強化國家觀念，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號以《香港青年如何抓住粵港澳大灣區機遇》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



王平：開場白



自《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，各方對大灣區的研究逐步加深，速度也開始加快。從目前的資訊看來，大家研究的領域越來越廣泛，理論聯繫實際的程度越來越高，而大灣區成功的程度必須以落實的程度來檢驗。在我看來，粵港澳大灣區的成就不會限於經濟規模的擴大和超越，而是要利用“一個國家、兩種制度、三個法域、三種貨幣”的複雜性，通過融合發展，充分發揮各自優點，通過觀念突破、模式創新和制度融合，不僅要為中華民族復興在經濟上產生助力，還要通過模式創新讓中國發展模式給世界各國，特別是發展中國家提供某種程度上的道路示範。



自蘇聯解體後，華盛頓模式被視為唯一可行模式，但經多年發展看到，中國模式似乎更符合發展中國家的道路。中國經過多年發展，從經濟成就到政治成就，以及在國際舞台地位的提升，民族自信心也在提升。如果要實現中華民族的偉大復興，其實更大程度上是要向世界展示我們的軟實力，讓世界看到我們的發展模式是可以被複制和學習的，這亦是中華文明對世界文明的一種貢獻。



香港在大灣區發展中有著地位和功能的特殊性。這些年來，香港青年問題是香港各界高度關注的問題，香港青年關係著香港的未來，如果青年問題長期得不到解決，很可能造成社會的不穩定。今天我們討論的就是香港青年如何才能在大灣區建設中找到自己的人生規劃、人生機遇，從而展現自我才智，進而強化國家觀念。希望大家各抒己見，暢所欲言。首先請張俊勇先生發言。