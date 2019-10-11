中評鏡頭：清朝客家小村搖身變成網紅民宿

鄧村石屋（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月11日電（記者 郭至君）明式家具，古典原木，一縷清香，200年歷史沉澱，感受濃鬱的客家文化底蘊，品味歷史沉香，感悟歲月真諦。背靠後龍山，竹影婆娑，清風徐來，看遠山淡影，聞蛙鳴鳥啼，盡享田園生活的悠然……二百年前的普通村落已經成為現在的網紅民宿，成為了游人們爭相探訪的地方。



鄧村石屋始建於清代，位於廣東省增城區派潭鎮鄧村，大部分村屋目前仍保留清代建築風格，民居為四合院式，是增城區典型的較大規模的客家圍屋古村落。該村面闊82.5米，進深為41.5米，建築占地面積3400多平方米。村落依山面水，村前為半月形池塘、胸牆、禾坪（曬穀場），及三排平鋪麻石路，村的左右各設一門樓，村屋正面開有三扇趟攏門，村右側建有一座七層四方形風火山青磚碉樓，高約22米，寬約11米，呈四方形。村屋以祠堂為中軸，對稱橫縱向各建2列居屋。祠堂面闊五間，為三進兩天井院落四合院式布局，主體建築為風火式山牆硬山頂，穿鬥式兩家結構，駝峰鬥拱，瓜柱和梁枋精雕細刻，牆頭飾傳統的山水，花鳥人物故事彩畫，屋脊灰塑、封檐板等裝飾雕塑精湛，結構和裝飾均保存完整。



鄧村石屋原來早在清朝道光年間就已經修建，是珠三角保存較為完好的客家圍龍屋聚落。現在這裡已經成了田園度假酒店，內裡設有書屋、茶室、咖啡間，室外還有溫泉泳池，四季果園和農場。在這裡，垂釣散步，烹茶讀書，滿足味蕾放鬆身心，一品悠閑時光。