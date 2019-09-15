朱松嶺：未來四個月台灣政局的三個觀察點

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺（中評社 海涵攝） 中評社北京9月15日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺日前在第四屆兩岸關係天府論壇上談到了未來四個月台灣政局的三個觀察點，分別是：島內政治勢力對香港反修例事件的政治消費、島內選舉主軸到底是“愛台灣＆賣台灣”還是“庶民＆權貴”、柯文哲、郭台銘等是否參選。



朱松嶺說，距離2020年台灣“二合一”選舉僅有不到四個半月的時間了，島內的政權爭奪戰又將逐步白熱化。由於民進黨執政不利，不敢打經濟民生牌，必然會打兩岸牌，操弄兩岸牌，兩岸關係也就必然受到影響甚至衝擊。距離選舉越近，形勢越複雜，突發事件越多，就愈加難以判斷走勢。但是，就目前的台灣政局、涉台外部因素及香港反修例事件的影響等方面看，未來有三個重要的觀察點非常值得重視：



一、島內政治勢力對香港反修例事件的政治消費



朱松嶺說，不知是巧合還是其他原因，香港計劃在6月12日將修例草案直接提交立法會如期二讀，民進黨2020年黨內初選的結果6月13日出爐。就在蔡英文與賴清德民調爭奪戰走向白熱化之時，6月9日下午，香港爆發了大規模的反修例運動，自此，原本不占優勢，甚至還在劣勢的蔡英文話鋒一轉，立即將議題引向意識形態問題，並將美國為首的西方陣營與中國大陸的東方陣營對立起來，把美台意識形態的一體性，港澳在民主自由上的同質性表達出來，蔡英文的民調飈升。6月13日中午12點30分，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉共同召開記者會，宣布民進黨2020初選民意調查結果。在所有電話當中，蔡英文的35.6768%比賴清德的27.4843%高出8個百分點。現場，民進黨主席卓榮泰宣布，蔡英文勝出這一次的初選。民進黨及其當局食髓知味，在香港反修例問題上不依不饒，僅就輿論引導來看，民進黨當局領導人蔡英文、民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉幾乎每周都會發表煽風點火的言論，民進黨發言人更是頻繁對香港反修例問題說三道四，甚至有些話語不乏下指導棋的意味。與此同時，美國的主流媒體對香港反修例問題的大幅度報道，西方其他主要資本主義國家對反修例問題的大幅報道紛紛擾擾，持續不斷。民進黨這個政黨擅長選舉，擅長製造議題引領議題，擅長製造突發事件，敗中取勝、死裡求生，2018年“九合一”選舉後，緊緊抓住習近平總書記“1·2重要講話”進行歪曲解讀、惡意宣傳就是其重要一例。對香港修例事件的進一步操作、引導和利用就是民進黨系列行為的延伸。

