中評側記：烤肉泡菜牛肉面 韓國美食滋味佳

韓式烤牛肉。（中評社 張爽攝） 中評社北京9月17日電（記者 張爽）先用牛油在燒熱的鍋底上擦一遍，再把一盤切成塊狀的牛肉倒入鍋中，只聽“刺啦”一聲，烤肉的香味撲鼻而來。翻攪幾下，牛肉塊大致變了色，些許地方還透著紅色，這時食客就可以用筷子夾起一塊品嘗了。韓式烤肉最特別的地方，在於吃肉的時候要伴著泡菜一起吃。初入口中，牛肉的汁水豐富，口感鮮嫩，泡菜的酸味又化解了肉的油膩，讓人忍不住感嘆食物的美好。



吃完烤肉，服務員會在鍋中加入新的泡菜湯汁——鍋底不需要清洗，烤過肉的鍋底有其獨特的香味。待湯汁燒開，再將幾碗白飯加入其中，不停用勺子攪拌，讓每一粒米飯都均勻包裹上湯汁，最後撒上葱花香菜，就可以大快朵頤了。這樣製作的炒飯味道噴香，又可以解膩，即使已經吃了牛肉下肚，也不妨礙食客們再將炒飯吃得幹乾淨淨。



在吃完主菜後，將白米飯加入鍋底再成一道菜，是韓國餐廳常見的做法。牛肉面雖製作簡單，將肉和面依次放入鍋中即可，但是滋味絕佳，讓人難以忘懷。肉和面吃完後，服務員再將米飯加入鍋中，燒開，竟又做出幾碗香噴噴的牛肉湯粥！



在韓國餐館用餐，店家往往會搭配幾道小菜給顧客佐餐，量小，但口味各異，最是必不可少，可以搭配主菜吃出不一樣的風味。



食物可以體現一個國家、一個民族的性格，長期生活在這裡的人們，用最因地制宜的食材和最偏好的口味製作出獨一無二的食物。韓國美食製作過程不複雜，但食材講究，擅用調料，十分美味，正如韓國這個國家，面積雖小，資源缺乏，但是卻擅用智力資源，創造了“亞洲四小龍”經濟騰飛的神話。