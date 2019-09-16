新竹藍議員陳慶齡研判　郭台銘退黨但不參選

陳慶齡。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹9月16日電（記者 黃文杰）中國國民黨新竹市議員陳慶齡接受中評社訪問研判鴻海創辦人郭台銘不會參選2020，他宣布退出中國國民黨，這是郭的兵法，因為任何動作都在儲存能量，無黨反而換來一身輕，想幫誰就幫誰，重點是不會幫民進黨蔡英文。



陳慶齡，國民黨第17屆黨代表、國民黨第18、19、20屆中央委員、新竹市桌球委員會主任委員、新竹市香山民眾服務社理事長，從事玻璃業，新竹香山與大陸昆山都有設廠，去年代表國民黨第一次參選香山區新竹市議員，順利當選。



包括中國國民黨前主席連戰、黨主席吳敦義及馬英九等31名大老，12日連署刊登聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜合作，郭當天下午就退出國民黨，聲明強調“發現我個人再多的努力也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化。”並說自己“揮揮衣袖不帶走一片雲彩，但願我郭台銘的離開能夠加速國民黨的改造與重生”。



是否參選 2020大選？郭幕僚表示，會在17日給大家答案。



陳慶齡分析，退出國民黨是郭的兵法，國民黨退黨又入黨，其實很快，只要花200元就好，郭台銘如果要獨立參選，當然不能有黨員身份，沒有獲得國民黨提名又具有國民黨的黨證，對郭來說，沒有任何幫助，研判郭台銘未來也不會用到“國民黨黨員”這五個字。



被問到，郭目前所有動作，是為參選2020來準備？



陳慶齡研判郭台銘不會參選2020，目的是儲存政治能量，就像一盆火，郭持續保有一盆火，要不斷的燃燒，來hold住中間選民，不會跑去蔡英文，撐到最後郭突然宣佈不選，與韓國瑜結合。



被問到會不會太樂觀？若郭退黨也下去連署，還是幫助韓國瑜嗎？

