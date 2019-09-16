台商簡廷在：中共代理人修法令台商錯愕不安

簡廷在經營藝術工程，現任亞洲台商聯合會副總會長、澳門台商會會長。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南9月16日電（記者 趙家麟）民進黨力推“中共代理人”修法並列為“立法院”新會期優先法案，亞洲台商聯合會副總會長、澳門台商會會長簡廷接受中評社訪問表示，台商普遍感到非常錯愕、不理解，“只有一頂帽子、看不到細節！”台商無法安心經商，在大陸、甚至海外事業發展，可能帶來很大的困境、錯失商機，將限縮台商的發展舞台。



簡廷在所創辦的豪門企業集團，從台南跨海西進札根珠海20多年，參與上海迪士尼、北京環球影城、海洋世界等多處國際級主題樂園的藝術工程；目前身兼世界台商聯合會理事、亞洲台商聯合會副總會長、澳門台商會長、珠海台商會副會長等。



簡廷在接受中評社訪問指出，台灣與大陸從對立到交流、更密切的往來，好不容易創造了和諧、和平環境，兩邊的社會經濟也在往好的方向邁進；廣大的台商希望和大陸合作，在國際創造競爭力，成為華人發展的國際平台，特別是“一帶一路”、“粵港澳大灣區經濟體”，都是台商積極想要參與的重大商機，這不但能壯大台商，也可以帶動台灣的發展。



簡廷在表示，好不容易30年來台商的努力，今年卻冒出了“中共代理人”的新名詞。對台商的活動，納入了“中共代理人”的範疇，這將使得討論經貿、技術論壇交流的商機合作，很可能不慎陷入困境，台商們因為擔心觸法而不敢前進、交流，這麼一來，不但企業發展受到侷限，巨大商機也可能因此擦肩而過。



他指出，台商在大陸經商，很多狀況、手續、法令規範等問題，都必須得到大陸政府單位的協助，和大陸的黨政官員接觸也是必然的。



再說，大陸藉“一帶一路”向周邊國家地區推動敦親睦鄰，許許多多的台商也想要有參與的機會；台灣與大陸近在咫尺，享受不到“一帶一路”的紅利，至少也要讓台商有機會參與。但是，現在這個“中共代理人”修法，“只看到一頂帽子，看不到細節”，讓台商普遍感到錯愕、不安。



他說，“中共代理人”修法的利弊得失，蔡政府有必要再進一步詳細評估，法案的內容要明確化，構成要件的針對性、含蓋性又是什麼？這些都要說清楚、講明白，否則台商要如何安心、放心經商？



簡廷在表示，競逐大位的目標，無非是比較看誰能端出美好的未來願景，政府領導人一定要前瞻台灣未來發展、看到未來商機，並且要把台灣帶往那個方向，而前進的動力就是人流、金流、技術流匯集到台灣貢獻心力。但讓人憂心的是，“中共代理人”修法可能限縮台商的發展舞台，“新南向”又是一條有去無回的單行道，台灣前進的動力，要何處去尋。