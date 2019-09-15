李武忠：2020大選無可迴避的兩岸議題

中評社台北9月15日電（作者 李武忠）九二共識（一中各表）讓台灣偏安多年，這期間中國大陸也由傳統農業社會，躍升為世界第二大經濟體，逐漸恢復民族自信心，與台灣的關係也從封閉、對立轉為開放、融和，然而基於歷史情結，中國大陸領導人沒人敢允許台灣脫離祖國懷抱，獨立成為兩岸是否兵戎相向的紅線。在台灣原本已趨緩和的認同問題，因選舉再度被挑起，也與香港反送中運動隔海唱和。“顧主權，護台灣”成為民進黨此次選戰的主軸，並順勢將蔡英文形塑成唯一能抵抗“中國霸權”、敢公開嗆國家主席習近平主張（一國兩制台灣方案）的“辣台妹”，也成功的激起台灣年輕人“亡國”危機感，讓蔡“總統”的民意支持度由黑翻紅，卻引爆兩岸年輕人透過網路激烈互嗆，言詞越來越偏激，兩岸溝通橋梁隱然出現裂解聲。



馬英九執政時期兩岸關係進展快速，讓台灣經貿對中國大陸依賴度大幅升高，兩岸談判議題也由經貿進入政治的深水區。過去國民黨執政靠著承認九二共識一中各表，勉強撐住兩岸和局，蔡英文上任以來，種種言行加深了兩岸的猜忌與敵意，兩岸關係進入冰凍期，台灣投資環境惡化；尤其面對美中貿易大戰，各國避之唯恐不及，也多不願明確表態支持哪一方，唯獨蔡“總統“不顧台灣在經貿（尤其農產品）上，對中國大陸市場的高度依賴，以及台商在中國大陸的龐大事業，選擇與美國站在一起，成為對抗中國大陸的馬前卒，一連串舉動激怒中共當局，不顧可能為蔡“總統”選情加分的風險，宣布限縮來台觀光旅遊人數，及禁止大陸影人參加今年的台灣金馬獎，來表達不滿，甚至還可能針對台灣“痛點”進行敲打。這樣的發展或許又會成為執政黨選舉操作的絕佳素材，然而首當其衝的卻是台商、農漁民及商家！



兩岸合則兩利，分則兩害是事實，因此Hold住兩岸關係避免玉石俱焚，是身為台灣領導人的基本職責。蔡“總統”卻選擇“親美抗中”，對台灣兩千三百萬人是福是禍？是否是最佳選擇，在台灣並未經過公開的論辯，也未形成共識，相信有許多選民並不認同兩岸走對抗路線。為此在野黨的“總統”候選人，在兩岸議題上可以有很大的發揮空間不應畏手畏腳，更不必拿香跟著民進黨對拜。基於維護台灣人民最大利益著想，勇於提出其他主張如：“尊美友中”、“友美和中”、“親美和中”、“親美友中”等等，並提出具體的做法來與民進黨的主張做出區隔，爭取渴求和平安定民眾的認同和支持，不必害怕被扣紅帽子！無論柯文哲或郭台銘出馬，也都必須對兩岸主張提出具體看法不能和稀泥！



兩岸關係牽動台灣的未來，如今已沒有模糊空間，想成為下一任的台灣領導人，必須勇於表態並論述清楚供選民檢視。兩岸與經貿議題將成為決定2020大選勝負的兩大主軸，事關台灣選民的未來，每個人都應該經過慎思後用手中的選票做出決定，沒有高貴與低下之分！



(作者李武忠 台灣農漁經學者)

