是否希望整合王金平？韓國瑜低調未回應

順天宮廟方也準備包子與粽子，預祝韓國瑜參選2020“包中”。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月14日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中舉行假日選舉行程，一整天將連跑21間宮廟，遍佈台中山、海、屯區與市區。上午11點韓抵達中區順天宮輔順將軍廟，現場有3百多名支持者熱情相迎，廟方也準備包子與粽子，預祝韓國瑜參選2020“包中”。



媒體追問，是否會希望“整合王金平？”韓國瑜對此沒有回應，隨即在護衛隊的引導下走上座車，趕到下一個宮廟參拜。



媒體詢問，有本人當面向朱立倫溝通“韓朱配”或是“韓朱合”議題嗎？



韓國瑜表示，他跟朱立倫市長溝通的管道非常順暢，他們倆對台灣的未來，有共同的憂慮，對台灣的下一代有共同的關心，隨時都可以保持密切的聯繫，溝通情況一點完全沒問題。



媒體追問，與朱立倫友好的台中市長盧秀燕今天都站出來相挺，是否代表國民黨整合更進一步？



韓則說，盧秀燕市長前一陣子忙於市政，今天他到台中，盧市長特別趕來熱情歡迎，大家都聽到盧市長提出非常多祝福的話，事實上，我們可以看得盧市長接任台中市八個月來，真的是夙夜匪懈，認真打拼，相信台中市民對盧市長的政績，可以強烈的感受到，非常感謝盧市長來為韓國瑜打氣加油。



韓國瑜今天的台中宮廟造勢行程，宮廟參拜數由於地方人士太熱情邀約，從原訂9個暴增到21個；第1站上午8時30分參拜南屯萬和宮，接著以“馬拉松式”接續參拜文昌公廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮；下午再參拜太平聖和宮、潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，晚間7時59分壓軸的大甲鎮瀾宮。