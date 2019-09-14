法德英和歐盟對伊朗安裝新離心機表示關切

中評社北京9月14日電／法國、德國、英國外交部發言人和歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋裡尼13日發表聯合聲明，對伊朗近期突破伊核協議限制安裝新的離心機表示嚴重關切。



法國外交部當天發表的這份聯合聲明說，國際原子能機構已經確認伊朗近日在伊中部納坦茲安裝了新的離心機，“我們對此表示嚴重關切”。



聲明說，伊核協議面臨破裂危險，法德英三國和歐盟對事態發展表示嚴重關切，深信只有通過外交努力才能防止局勢進一步惡化，並重啟談判。



聲明表示，法德英三國和歐盟將繼續支持伊核協議，呼籲伊朗避免採取新的違反伊核協議的行動，呼籲伊朗與國際原子能機構就相關問題進行合作。



伊朗7日宣布，作為第三階段中止履行伊核協議的措施，伊朗已啟動“先進離心機”，以增加濃縮鈾儲量。此前，伊朗已先後分兩個階段突破伊核協議的限制，涉及伊朗濃縮鈾和重水儲量限制，以及鈾濃縮活動的豐度限制。國際原子能機構9日發表聲明說，伊朗已安裝新的離心機，進一步突破伊核協議的限制。



2015年7月，伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會將解除對伊制裁。2018年5月，美國宣布退出伊核協議，隨後逐步恢復因協議而中止的對伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核協議部分條款。



（來源：新華網）