倫交所董事會一致拒絕港交所收購提議

中評社北京9月14日電／9月13日，倫敦證券交易所在官網發布聲明稱，董事會一致否決了香港交易及結算所有限公司（港交所）的收購提議。倫交所表示，沒有必要與港交所進一步接洽，一致拒絕港交所的併購建議。



此前的9月11日，港交所提議，將港交所和倫敦證券交易所集團（以下簡稱“倫交所”）合併。



港交所表示，與倫交所的合併建議是一項互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。



根據本次建議交易的條款，倫交所股東的每股股份將對應20.45英鎊現金及2.495股新發行的港交所股份，該建議交易反映每股倫交所股份約83.61英鎊的價值，總市值為296億英鎊，反映其企業價值為316英鎊（包括淨負債及其他調整，至2019年6月30日約值20億英磅）。港交所對倫交所的報價比倫交所9月10日的股價溢價22.9%。



9月11日收盤，港交所報246港元，漲0.33%。倫交所盤中一度直線拉漲超9%。



當天，倫交所回應澎湃新聞記者表示，已經收到香港交易所提案，將擇機公告。“倫敦證券交易所集團（LSEG）董事會注意到香港交易及結算所有限公司（港交所）的公告，並確認港交所已提出一項主動、初步及高度有條件的建議，以收購LSEG的全部股本。倫交所董事會將審議該提案，並在適當時候作出進一步公告。”



（來源：澎湃新聞）