中評鏡頭：韓國瑜抵達大里福興宮　場面震撼

大里福興宮一到三樓都被支持者站滿。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月14日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中舉行假日選舉行程，中午抵達大里福興宮，因為廟方準備千人份小吃讓韓一行人與韓粉品嚐，加上在廟上香的媽祖信徒，在場民眾將近2千人，人潮從街道塞到廟埕，連廟裡中庭、二樓、三樓左右廂房都站滿人，當韓國瑜現身時，他們大喊“韓國瑜凍蒜！”場面相當震撼。



福興宮位於大里老街街頭，奉祀的主神是“天上聖母”，也就是一般所稱的媽祖。福興宮創建於清朝的乾隆年間，相傳是為庇護冒險渡海來大里開墾的先民，自福建湄洲將媽祖神尊請來到大里，由於十分靈驗，因此香火鼎盛，成為大里地區的信仰重鎮。



大里福興宮主委是現任無黨籍台中市議員張滄沂，隸屬台中藍營黑派，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標相當友好，所以此行韓國瑜到福興宮上香，顏清標與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤都早早抵達廟宇等候。此外，還有前台北縣長周錫瑋、藍委顏寬恒、沈智慧、國民黨台中市“立委”參選人李中、莊子富、台中市議員蘇柏興等人陪同。



韓國瑜今天的台中宮廟造勢行程，宮廟參拜數由於地方人士太熱情邀約，從原訂9個暴增到21個；第1站上午8時30分參拜南屯萬和宮，接著以“馬拉松式”接續參拜文昌公廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮；下午再參拜太平聖和宮、潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，晚間7時59分壓軸的大甲鎮瀾宮。