韓品嚐大里“芋仔冰”　旁喊“經國傳人”　

韓國瑜品嚐蔣經國愛吃的芋仔冰。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月14日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中舉行假日選舉行程，中午在大里福興宮與支持者一同品嚐小吃宴，兼任大里福興宮董事長的無黨籍台中市議員張滄沂除了張羅可供上千人品嚐的特色小吃，一早還派人去採買大里知名的“美方芋仔冰”，因為這是蔣經國最愛的冰品，特地買來給韓品嚐。



韓國瑜聽到張滄沂介紹後，開心的拿起一塊芋仔冰合影，一旁的政壇人士高喊“經國傳人”，用餐氣氛相當愉快。



中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中舉行假日選舉行程，一整天將連跑21間宮廟，遍佈台中山、海、屯區與市區，中午安排在大里福興宮用餐。



福興宮董事長、台中市議員張滄沂表示，為了讓韓國瑜與韓粉品嚐最在地的美味，廟方準備1千份碗糕、一千份肉包、六大桶肉羹湯、兩大桶竹筍湯、三千人份的炒麵，還有3百人份的小吃宴，另外因為大里特色是酸菜，所以特別準備酸菜鴨肉湯與酸菜大腸湯。



張滄沂提到，除了熱食，福興宮還準備“美方芋仔冰”，這是過去經國先生最愛吃的冰品，每次經過台中大里都會派人去買，我們也準備上千份，讓韓國瑜與支持者同歡，品嚐“總統”級”的冰品。



位在台中大里區中興路上的“美方芋仔冰店”，是當地知名的冰店，因為蔣經國在1975年的中秋節偶然來到大里草湖吃冰，之後“一試成主顧”幾年內一連來了12次，興起一股“芋仔冰”熱，如今成為當地民眾最引以為傲的事蹟。



韓國瑜今天的台中宮廟造勢行程，宮廟參拜數由於地方人士太熱情邀約，從原訂9個暴增到21個；第1站上午8時30分參拜南屯萬和宮，接著以“馬拉松式”接續參拜文昌公廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮；下午再參拜太平聖和宮、潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，晚間7時59分壓軸的大甲鎮瀾宮。