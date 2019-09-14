蔡英文博士學歷疑雲　彭文正要組團到英國查

彭文正。（中評社 資料照） 中評社台北9月14日電／“總統府”12日晚間發出聲明指出，電視節目主持人彭文正多日來持續不實指稱蔡英文偽造學歷，將向台北地檢署追加告訴彭文正涉嫌妨害名譽。台媒報道，彭文正在自己的網路節目上開嗆要告就告，他更揪團要去英國國際記者會，並也將開告反擊回去。



彭文正說，對於被告也沒在怕，在自己的網路節目《政經關不了》表示，他講了很多遍來吉（告），終於被吉（告）了，但是還沒看到吉文，所以他不知道是怎樣情形。不過，他現在要來揪團，大家去倫敦玩，倫敦五天四夜遊！彭更自嘲自己現在開始開起旅行社。



彭文正更公開倫敦五天四夜遊，當然重頭戲是參觀倫敦政經學院的論文，當然就是那本小英的論文，而且還會想辦法拍照，他在台灣都被告了，還怕被英國告？當然他還要開國際記者會，跟全世界說明他們的調查報告，然後他也會開告，現在就等著朋友一起來作夥來英國趟蔡英文論文聞香團。



“總統府”發言人張惇涵12日晚間表示，蔡英文畢業自英國倫敦政經學院，是校方列為名人錄的博士校友，相關的學經歷文件、擔任教職的審核資料都真確並公開揭示過。但彭文正等部分人士，確刻意迴避向校方查證，持續以各種不實資訊意圖誤導抹黑，或稱證書造假，或造謠“總統”未取得博士口試資格，更離譜的還有稱“總統”論文由人捉刀合寫，種種惡意扭曲事實的無稽行徑，已對“總統”名譽、社會公義造成傷害。因此在檢具相關違法事證後，將對彭正式提出告訴。