韓國瑜台中拜關公廟談“忠義”　劍指郭台銘

韓國瑜到台中南區醒修宮參拜關公表示，我們要學習關公的精神。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月14日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中舉行假日選舉行程，上午最後一個行程來到南區醒修宮，參拜關公，韓表示，剛剛在廟埕廣場上，看到“浩然正氣忠義千秋”這八個字，我們要學習關公的精神，保家衛國，所以我們要愛台灣、愛人民，忠“對國家盡忠”、義“對人民有義”，這就是關公完整的精神。



因為表態退出國民黨的鴻海集團創辦人郭台銘，是知名關公信徒，韓到台中知名的關公廟參拜，雖然沒有點名郭，不過致詞時大談“浩然正氣”與“忠義精神”，還是讓旁人聽到一股弦外之音。



中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中舉行假日選舉行程，一整天將連跑21間宮廟，遍佈台中山、海、屯區與市區。因為這次韓國瑜台中行是鴻海集團創辦人郭台銘宣示退出國民黨之後，第一個公開地方行程，韓聲勢是否因此受到影響，備受外界關注。



韓國瑜在上午11點40分抵達南區醒修宮，向主祀的關聖帝君上香，陪同到場包括前台北縣長周錫瑋、藍委顏寬恒、沈智慧、國民黨台中“立委”參選人李中、台中市議員羅廷瑋，久未在媒體前露面的前台中市議員顏英男、林珮涵都趕來參與，到場的支持者約有3百多名。



韓國瑜在上香之後，走到廟埕向支持者揮手致意，隨即發表簡短演說。



韓表示，他到醒修宮，參拜關公，祈禱整個台灣平平安安，人民安居樂業，希望能學習關公精神這股浩然正義，在2020年1月11日（2020大選投票日）之後，讓全台灣都充滿正氣，再也不要像這3年半（蔡英文執政），讓台灣人民過得這麼窩囊，願台灣，願台中未來越來越好。



韓國瑜今天的台中宮廟造勢行程，宮廟參拜數由於地方人士太熱情邀約，從原訂9個暴增到21個；第1站上午8時30分參拜南屯萬和宮，接著以“馬拉松式”接續參拜文昌公廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮；下午再參拜太平聖和宮、潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，晚間7時59分壓軸的大甲鎮瀾宮。