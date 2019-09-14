朱立倫：國民黨需要大家團結勝利

中評社台北9月14日電／郭台銘出走國民黨，黨內拋韓朱配，但有媒體報道，因朱猶豫觀望，韓朱配變數大。朱立倫今天表示，他初選結束當天就向韓國瑜表達：“2020一定幫忙，不要位子。”國民黨要團結勝利，“總不至於罵完馬英九之後，要來罵朱立倫吧。”



前鴻海董事長郭台銘宣布退出國民黨，藍營面對分裂危機，黨內疾呼“韓朱配”，但中國時報報道，國民黨“總統”參選人韓國瑜找前新北市長朱立倫搭檔進度停滯不前，居中協調的高雄市副市長李四川深感無力已暫停聯繫，韓朱配變數大；有網友到朱臉書，呼籲朱趕快答應副手之邀。



中央社報道，朱立倫今天出席“尋找1920電影播映會”，會前接受媒體聯訪針對是否可能韓朱配，朱立倫說，他7月15日黨內初選結束當天跟韓國瑜見面時，就表達8字：“2020一定幫忙，不要位子。”他也重述過很多次，韓國瑜很清楚。



朱立倫強調，他盼過程中不要用不存在的事情攻擊朱立倫、韓國瑜，用媒體放話，造成雙方困擾，現階段國民黨的紛擾，都不是民眾期待，國民黨最需要的就是團結、勝選。



媒體追問，所謂不存在的事實是指什麼，朱立倫說，兩人溝通管道順暢，他跟韓7月15日初選結束見面，全代會他也有參加，一起為韓國瑜加油，他在訪美回台、去日本前，也跟韓國瑜通了電話，談對美關係以及怎樣可以團結勝選，昨天則互道中秋節快樂。



朱立倫說，大家提沒有發生、不存在的事情，造成韓國瑜困擾、攻擊朱立倫，他覺得不必要，國民黨需要大家團結勝利，“總不至於罵完馬英九之後，要來罵朱立倫吧。”



前“總統”馬英九日前在韓國瑜新北造勢晚會致詞時遭噓後，之後共同參與台北市黨部活動時，馬英九和韓國瑜一前一後到場，並未碰面，部分網友也在網路上批評馬英九。